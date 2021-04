Demanda por bebidas alcohólicas sigue en alza

viernes 02 de abril de 2021 | 6:04hs.

Tras ventas récord en 2020, el comercio de bebidas alcohólicas sigue con gran impulso y sorprende a los propios comerciantes los pedidos que se realizan. Así Carlos María Beigebder, propietario de una distribuidora mayorista explicó que a pesar de las limitaciones en lugares de consumo y la suba de precios, los productos siguen con constantes pedidos. “Es inexplicable el aumento del consumo en las bebidas alcohólicas, el año pasado, las ventas crecieron un 40%. Y este año la tendencia sigue a pesar de los aumentos que tuvieron los productos”, comentó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM.



El comerciante local detalló que los productos que mostraron un mayor crecimiento en los pedidos fueron “las bebidas con mayor graduación alcohólica, es decir no cervezas o vinos baratos, sino las bebidas más fuertes. En muchos casos son las más caras. Ocurrió que como subió mucho la cerveza en 2020, hubo mucha gente que terminó probando o eligiendo otras bebidas. Así empezó una nueva tendencia en el consumo de whisky, vodka, gin, que cada vez se piden más”, observó.



Proyectó en tanto que “este año seguirá alto el consumo. En parte esta mayor demanda se explica porque mucha gente no pudo viajar y entre otros alternativas se gastó más en reuniones familiares donde se consumió bebidas de mayor valor”.



Aapuntó en tanto que la fuerte demanda no frena el aumento de precios de las bebidas que seguirá subiendo en las próximas semanas “los precios van a seguir subiendo, no hay duda de eso. Entre abril y mayo seguramente habrá subas de entre un 5 y un 10%”.



El vino tuvo un gran año

Como ejemplo del crecimiento en ventas de bebidas alcohólicas vale recordar que el año pasado cerró con un repunte en el consumo de vinos en el mercado interno del 6,5% respecto del 2019, lo que representó 57 millones de litros más que el año anterior. Pero fue más llamativo que en los 12 meses del año pasado se vendieron 943 millones, lo que marcó el volumen más alto de los últimos 5 años, según datos se desprenden del Laboratorio estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).