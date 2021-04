“A mi hijo me lo entregaron en un cajón y el asesino está libre”

viernes 02 de abril de 2021 | 6:05hs.

Familiares y amigos de Fernando Nicolás Barrios (16), quien ese martes por la noche fue hallado desangrándose en plena vía pública del barrio San Francisco de Asís, en inmediaciones a la rotonda de Quaranta y avenida Uruguay de Posadas, lo despidieron ayer en un clima de profunda tristeza. La inhumación se hizo en el cementerio La Piedad, luego de un velorio de dos horas.



“Estamos destrozados, hay también una comunidad, no sólo yo que soy la madre. Hay mucha gente que no encuentra consuelo y no va a encontrar consuelo”, dijo en una conversación con El Territorio Carolina Barrios (37), madre del joven. La mujer contó que es madre soltera y que además de Fernando, tiene a otro hijo de 9 años, que es a lo que se aferra por estas horas.



Aún con las emociones a flor de piel, la entrevistada reclamó las condiciones en la que recibió el cuerpo de la víctima tras la autopsia ordenada por la Justicia, pero sobre todo se mostró muy molesta porque el responsable del crimen fue liberado. Como informó este medio, el señalado también es un adolescente de 15 años que está a disposición de la Justicia de Menores y que declaró que actuó en defensa propia.



“Los de los Derechos del Niño (sic) fueron a la comisaría a patotear a los policías que tenían detenido al asesino de mi hijo porque tiene 15 años. ¿Mi hijo no es un niño, los derechos del niño no tienen que defender a una criatura que murió en manos de otro menor que no tuvo piedad?”, reclamó.



“Mi hijo - siguió Barrios- murió desangrado, la Policía lo ubicó a mi hijo agonizando, la ambulancia tardó en llegar. El patrullero de la Decimoctava salió a la ruta a parar la primera ambulancia que pasaba, porque la que se llamó no venía. Los dueños de casa llamaron. ¿Cómo explican eso? A mi hijo me lo dieron en un cajón y no lo recupero más y el asesino está libre”.



Entre lágrimas, pero con mucha firmeza Carolina reafirmó lo único que busca es justicia y que “no voy a encontrar consuelo, no se lo deseo esto a nadie, pero la muerte de mi hijo no va a quedar impune, como muchas muertes”. En ese punto recordó el caso de Jonathan Ramírez (18), joven que también fue asesinado por una puñalada en noviembre del 2018, en cercanías al lugar donde murió Fernando.



Barrios dijo que Fernando y Jonathan se conocían, eran amigos y que incluso su hijo fue a las diferentes marchas que se hicieron en pedido de Justicia. Lamentó que ahora le toca atravesar lo mismo que a la madre de Joni y declaró que el miércoles hizo una ampliación de denuncia y pidió a la Justicia un allanamiento en la casa del sindicado homicida.



Como informó este medio,fuentes policiales intervinientes en el caso indicaron que al momento de ser hallado por la Policía, el menor dijo que Barrios fue quien le quiso robar su celular y que se defendió del ataque, tras lo cual corrió unas cuadras en busca de ayuda. Fue en la comisaría donde el adolescente entregó el arma blanca utilizada y un celular marca Motorola, que ahora también deberá ser sometido a pericias técnicas.



La madre atacó esta versión al decir que “el asesino no corrió hacía la comisaría. También dijo que se acercó para entregarse y eso es mentira. El chico cruzó frente a mi casa, por la avenida Jesús Nazareno rumbo a Cocomarola, donde subía un patrullero. Al ver el patrullero él se puso enfrente, pero estaba huyendo”.



Amplió que los vecinos tienen miedo de declarar por miedo a represalias e insistió que no tiene consuelo ni le desea el mal a nadie, pero “quiero que esté preso y que pague por lo que hizo. Si tiene la capacidad de quitarle la vida a otra persona, tiene que tener la capacidad para hacerse responsable de sus actos, de pagar lo que hizo”.



Por último, al ser consultada por cómo recordará al adolescente, Carolina Barrios lo describió “como una persona alegre y optimista, siempre positiva, de buen corazón, muy compañero, muy fiel, muy buen hermano, protector. Era una persona que si te veía mal buscaba la manera de hacerte reír, siempre alegre , le encontraba el lado positivo a todo”.



Adelantó que se están organizando marchas para pedir justicia y que el lunes se presentará en el Juzgado junto a un representante legal.



El caso

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes consultadas, el hecho se habría registrado minutos después de las 21, sobre la calle Domínguez al 3500, donde un vecino se topó con Fernando malherido y tendido a un costado de un automóvil.



Tras el aviso al servicio de emergencias 911, al lugar arribó una patrulla de la Comisaría Decimoctava, quienes constataron la escena y pidieron de inmediato la presencia de una ambulancia, aunque desafortunadamente el muchacho terminó falleciendo a los pocos minutos debido al grave cuadro de salud que presentaba.



A partir de ahí, los efectivos intervinientes procedieron a preservar la escena y notificar lo sucedido a las autoridades judiciales pertinentes, quienes dispusieron las primeras medidas.



En ese contexto, mientras una comisión se quedó en la escena aguardando la llegada de los detectives especializados y de los peritos, otra salió en búsqueda de posibles sospechosos, labor que dio resultados a los pocos minutos y a las pocas cuadras de allí, en inmediaciones a la avenida Jesús de Nazaret y la calle Facundo Quiroga.



En ese lugar, el personal de la comisaría Decimoquinta, que había sido requerido en apoyo, se encontró con otro adolescente totalmente ensangrentado y pidiendo ayuda. El implicado de 15 años tenía en su poder se incautó un arma blanca, tipo sevillana, que ahora será sometido a pericias. Dijo que había sido un intento de robo y que simplemente se había defendido.



Luego se determinó que sea entregado a sus padres.



El vecino que encontró a la víctima, en tanto, relató que en primera instancia pensó que el muchacho estaba recostado por el automóvil con intenciones de robar algo del vehículo, pero al salir se encontró con que el joven le pedía ayuda. En esa instancia, aparentemente el testigo pudo dialogar brevemente con el chico, quien le aseguró que le habían agredido porque le quisieron robar.