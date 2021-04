El campo liquidó 2.700 millones de dólares en el mes de marzo

viernes 02 de abril de 2021 | 6:02hs.

Las compañías agroindustriales liquidaron en marzo un total de U$S 2.773 millones, una cifra que marca un récord en los registros de los últimos 18 años y representa un aumento del 53,22% respecto de febrero. De esta manera, con lo liquidado en los primero meses, el ingreso de divisas acumulado en el primer trimestre totalizó en U$S 6.724 millones.



Los datos pertenecen a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 40% de las exportaciones argentinas. Este récord significa un crecimiento del 160% y de 1.709 millones de dólares con respecto a marzo del año pasado cuando comenzaban las restricciones a la circulación y se liquidaron U$S 1.064 millones.



De todas formas, desde Ciara aclararon: “Las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas porque la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos”.



El acumulado en el primer trimestre, fue de U$S 6.724.006.940, lo que significa un ingreso de dólares de más de 100 millones por día y las perspectivas para el próximo son superiores dado que incluirá la liquidación de la cosecha de soja: “influyó la liquidación de stocks para facilitar el ingreso de la próxima cosecha gruesa”, sostuvo el informe de Ciara-Cec.



La cámara exportadora destacó el importante rol del aumento de los precios internacionales y el viento de cola favorable para el sector: “El dinamismo de los precios de los productos industrializados basados en soja y de los commodities en general”.



El miércoles, el precio de la soja, que supera hace meses los 500 dólares, tuvo un salto en el Mercado de Chicago de más de 25 dólares y el maíz también avanzó pero alrededor de 10 dólares. La razón fue que se conocieron las nuevas estimaciones de siembra en Estados Unidos y el resultado fue que se esperan menores cosechas tanto de maíz como de soja.



El informe de ambas entidades también detalla: “Fue gravitante el aumento sostenido de la demanda de alimentos en todo el mundo por el ingreso en la ‘nueva normalidad’ y por la búsqueda en todos los países por recomponer las existencias internas, incluso de reserva”.