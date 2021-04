viernes 02 de abril de 2021 | 6:01hs.

El mediocampista de Racing Leonel Miranda valoró ayer que llevan “varias semanas tranquilas” de trabajo luego del complicado inicio de la temporada, que llegó a poner en duda la continuidad de Juan Antonio Pizzi como entrenador.



“Venimos teniendo semanas de trabajo tranquilas, conseguimos resultados y no nos hacen goles, más allá de que somos conscientes de que no jugamos bien y tenemos un plantel rico para que salga mejor”, analizó el ex el mediocampista de la Academia.