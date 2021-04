Con controles reforzados comenzó el movimiento turístico de Semana Santa

viernes 02 de abril de 2021 | 6:06hs.

Un intenso movimiento por el fin de semana extra largo de Semana Santa se nota desde el miércoles por la noche y se intensificó ayer, principalmente en rutas nacionales o provinciales.



Esta vez, y como ya se notó en el feriado de Carnaval, los viajeros optan por moverse en sus autos particulares, a diferencia de años anteriores sin pandemia donde había un intenso flujo de colectivos y también aviones. La situación se nota en todo el país y Misiones no es la excepción.



Para dimensionar, años atrás las empresas de colectivos colocaban refuerzos de unidades de larga distancia, algo que no se dio en esta oportunidad y el ingreso de micros a la terminal posadeña se mantiene entre 100 y 130 por día entre destinos nacionales y provinciales.



Previendo esta mayor entrada de personas desde otras provincias, principalmente del centro del país, se duplicó el personal instalado en los ingresos a Misiones en El Arco y Centinela para agilizar los testeos de Covid-19 y evitar aglomeraciones. Entre la tarde del miércoles y las 14 de ayer, último corte de información disponible, se habían hecho 657 test para detectar Covid-19 en el puesto Centinela sobre ruta 14 y un total de 253 en El Arco sobre la ruta nacional 12. Y el vuelo desde la ciudad de Buenos Aires a Posadas del miércoles a la noche trajo 90 pasajeros, de los cuales 21 llegaron sin el test y se hisoparon en el aeropuerto posadeño.



Así, si bien hubo más movimiento de personas desde Buenos Aires o Santa Fe, las restricciones para movilizarse que impusieron a su población las vecinas Ituzaingó y Virasoro impactaron directamente en un menor tránsito vecinal, que es el mayor flujo de personas tanto por la ruta 14 y la ruta 12 y el impulso turístico está siendo mayormente de misioneros.



“En los ingresos se reforzó la cantidad de gente que está trabajando con más hisopadores y se sigue exigiendo PCR con resultado negativo para Covid-19 o test de antígeno por hisopado nasal, test rápido, con 48 horas desde la toma de muestra”, señaló Héctor Proeza, subsecretario de Salud en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Si la persona llega sin el análisis “se hisopan ahí con un test rápido que demanda unos minutos y eso nos permite saber que entran personas negativas para coronavirus y si son positivos tienen que fijar un domicilio y aislarse diez días. Además, el hecho de las fronteras cerradas nos alivió bastante la forma de trabajo que llevamos adelante”, dijo teniendo en cuenta que en estas fechas un intenso número de paraguayos cruzaba por Misiones rumbo al vecino país para pasar la celebración religiosa con sus afectos.



El hecho de que la gente viaje en autos particulares “es una buena noticia en términos de minimizar el riesgo y de mantener una especie de burbuja familiar, por eso les recomendamos también actividades al aire libre y evitar las grandes ciudades”, había dicho esta semana el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens.



En ese punto, Proeza aclaró que al llegar un automóvil con un grupo familiar, si es un núcleo que vive junto y van a alojarse en un mismo sitio “si son cinco se testea a dos, por lo general a los adultos. Aquellos que vienen viajando en un mismo auto pero viven en diferentes domicilios sí se los testea a todos los ocupantes del vehículo”.



Además sostuvo que el control también es más exhaustivo en los colectivos y pidió a la gente llegar con los testeos realizados para agilizar los tiempos. Pero destacó que “tenemos hisopadores las 24 horas y en los aeropuertos cuando bajan los vuelos, tanto en Puerto Iguazú como en Posadas, hay personal de salud que se traslada para hacer los test”.



Sobre la situación que se vive en las localidades correntinas de Virasoro, con un brote de más de más de 400 casos activos y la aparición de la variante de Río de Janeiro en Ituzaingó, Proeza indicó: “Para nosotros no es buena noticia que Corrientes tenga un brote y haya detectado una variante de la cepa brasileña. Pero sí nos trajo tranquilidad que Ituzaingó está cerrada para el turismo y eso relaja nuestro sistema de salud”.



Por último, pidió “a la población que cuando emprenda una actividad sea al aire libre y con distanciamiento y que se respeten los protocolos si participan de alguna celebración religiosa. Ninguna actividad que esté protocolizada es de alto riesgo, pero busquen y evalúen el riesgo de la actividad que van a hacer. Si tenemos a una sociedad que se cuida, nos relaja el sistema de salud, porque después atender las consecuencias nos dificulta mucho. A veces, cuando a los pacientes les preguntamos cuáles fueron los contactos y las actividades que realizaron, nos terminamos dando cuenta de que fueron descuidos en reuniones sociales y eso desanima al personal de salud cuando uno se da cuenta que se siguen repitiendo contagios por irresponsabilidad social”.

Cataratas: más de 3.000 turistas hoy

El movimiento turístico en Puerto Iguazú se notó ayer en el centro de la ciudad con la llegada de los primeros turistas que comenzaron a arribar al destino a alojarse en los hoteles y a recorrer los atractivos.



En Cataratas el número de visitantes respecto al miércoles aumentó ya que solamente visitaron el Parque Nacional Iguazú un total de 981 personas el último día del mes de marzo, en tanto que el primer día de abril ingresaron 1.496 personas. Los operadores turísticos esperan que aumente la cantidad de visitantes en Cataratas hoy y mañana ya que hasta el mediodía del jueves se contabilizaban más de 3.000 tickets vendidos: para hoy 3.400 y mañana 3.200, pero la cifra iba en aumento aunque con un tope límite de 5.000 visitantes. Los tickets de ingreso se adquieren a través del sitio web www.ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques

