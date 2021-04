Por el Covid, Francisco no realizó el lavado de pies

viernes 02 de abril de 2021 | 6:02hs.

El papa Francisco inició ayer los ritos de la Semana Santa con una misa matinal en la basílica de San Pedro del Vaticano, aunque renunció al tradicional lavado de pies del Jueves Santo.



Por segundo año consecutivo todas los actos que conmemoran la muerte de Jesús en la cruz serán celebrados dentro de los muros del Vaticano debido a la pandemia de coronavirus y sin la presencia de multitudes de fieles como en el pasado.



Francisco, de 84 años y que sufre con frecuencia de una dolorosa ciática, por lo que camina con dificultad, optó por no participar a ese simbólico acto.



En otros años, el pontífice argentino conmemoró el Jueves Santo en una cárcel y en un centro de refugiados, y lavó los pies a detenidos e inmigrantes, inclusive de religión musulmán, como un mensaje de humildad y tolerancia.



En una nota, el Vaticano recuerda que el drama de la pandemia de coronavirus cambió las celebraciones en todo el mundo y subraya que “como el año pasado” será “omitido” ese rito del lavado de pies debido a las restricciones impuestas en muchos países.



Durante la llamada “misa crismal” de la mañana del Jueves Santo, en la que se bendicen los aceites que se van a utilizar durante los sacramentos, el papa habló de las “cruces” que pesan sobre la humanidad y reconoció que “vivimos una época marcada por los escándalos” y que hay que rechazarlos como “un veneno”.



El pontífice presidirá hoy el Via Crucis desde la plaza de San Pedro y no el alrededor del Coliseo de noche, como era la tradición.



La imagen extraordinaria y solitaria de Francisco en medio de la plaza de San Pedro vacía fue el emblema el año pasado de la tragedia mundial desatada por la pandemia de coronavirus.