Qué ver, leer y escuchar

viernes 02 de abril de 2021 | 6:00hs.

Iluminados por el fuego

Mañana a las 22 TV Pública



La película protagonizada por Gastón Pauls y dirigida por Tristán Bauer, se verá con presentación de Federica Pais y la visita del periodista y ex combatiente, Edgardo Esteban, autor de la novela en la que se basa el filme.



Carne y Sangre

Estrena el miércoles 14 a las 22 por Europa Europa.



La vida de una familia burguesa que se tambalea entre conflictos se ve involucrada en un grave accidente que da luz a historias tristes y sospechas internas. Gran elenco integrado por Imelda Staunton y Russell Tovey.



Más allá del orden

Jordan B. Peterson



El autor más influyente y polémico del momento. Entremezclando mitología, historia clásica y casos de su consulta, ofrece 12 nuevos principios para una vida con sentido. El objetivo, mantener el perfecto equilibrio entre orden y caos y evitar que ninguno de los dos gobierne.



Todos buscan a Nora Roy

Lorena Franco



Con su estilo altamente adictivo, la nueva reina del thriller nos sumerge en una trama impredecible y llena de giros que llevan hasta un final sorprendente e inesperado.

Dos muertes, dos desapariciones, un amor inesperado, demasiados secretos.



Whoopty Latin Mix

CJ con Anuel y Ozuna



Acelerando su ascenso a la vanguardia del hip-hop con casi mil millones de reproducciones, un tema certificado platino y alabado por la crítica, la sensación de Staten Island, CJ, lanza la versión latina oficial de su éxito “Whoopty” con Anuel y Ozuna.



Montero (call me by your name)

Lil Nas X



Basado en un concepto de Lil Nas X, el video q está repleto de referencias bíblicas y guiños a la mitología griega, donde ofrece su propia historia personal de tentación, juicio y posición en todo el poder de su sexualidad.