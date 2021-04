Este fin de semana se realizará la Feria de Artesanías Mbya Tembiapo en el IV Tramo de la Costanera de Posadas

jueves 01 de abril de 2021 | 10:16hs.

Este sábado 3 y domingo 4 se llevará a cabo la 2 edición de esta feria que reúne a representantes de las comunidades guaraníes de la provincia. Se la podrá visitar de 17 a 22 en el 4to tramo de la Costanera de la ciudad de Posadas.

El Gobierno de Misiones, a través de Vicegobernación, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Asuntos Guaraníes, invitan a esta nueva edición de la Feria de Artesanías Mbya “Tembiapo” -Trabajo de todos-., que se llevará a cabo en el 4to tramo de la avenida Costanera junto a la “Casita de los Artesanos” los días sábados y domingos próximos, de 17 a 22.

La artesanía mbya se caracteriza por su original y destacada cestería en tacuapí, de donde surgen canastos, “ayaca”, paneras, maceteros, bolsos materos, pulseras, etc. , con sus tintes naturales con hojas de ysipó, guembepi o el catigua, maravillas que emergen del trabajo paciente y cotidiano de manos que dominan un oficio que viene de allá lejos; o también por las típicas tallas en madera blanda de curupicay con la que expresan los animalitos del monte, tigre, tatú, tamandua, tucan, etc. y las hechas en madera dura como la guayubira con la que expresan escenas de la caza y la pesca, figuras humanas y animales etc.

Esta feria cuenta con el apoyo del municipio posadeño y del Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Programa Festivales Argentinos.