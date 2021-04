Este Jueves Santo continúa la vacunación en Puerto Rico

jueves 01 de abril de 2021 | 8:59hs.

Mientras que en la jornada de ayer, se aplicaron 400 vacunas en Puerto Rico, la inmunización continúa este jueves y el sábado de 8 a 18 en el salón auditórium de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín. La semana próxima continuará de lunes a viernes de 8 a 18 hasta agotar stock.

Los agentes sanitarios del Área Programática lX Zona Centro Paraná del Ministerio de Salud Pública continúan desarrollando la vacunación a las personas de 60 años en adelante que solicitaron turno a través de la aplicación alegra MED, en ese sentido la responsable del Área, Dra Marisa Kranewiter aclaró que “los turnos se solicitan únicamente a través de la aplicación alegra MED, la persona recibe un mail con el correspondiente turno que debe traer en captura de pantalla o impreso y nosotros verificamos con la información que tenemos acá y su DNI correspondiente”.

Respecto a los mayores de 65 años, que habían solicitado el turno a través de la página del Ministerio, explicó que “algunos están recibiendo una reasignación de turnos al mail que anunciaron, y a esas personas estamos vacunando, siempre y cuando hayan tenido la reasignación de turnos, esta semana continuamos la vacunación o el jueves y el sábado de 8 a 18.

Por su parte el hospital de área Puerto Rico, y a raíz de la creciente demanda de consultas efectuadas en las últimas horas, informaron que el único punto de vacunación por el momento es el salón auditórium de la cooperativa, allí están siendo inmunizadas todas aquellas personas cuyos turnos ya han sido asignados por la aplicación Alegra MED. También se está inmunizando a pacientes oncológicos y trasplantados que cuenten con el certificado médico correspondiente. En todos los casos deben concurrir con su Documento de Identidad y los horarios son de lunes a viernes de 8 a 18.

La gestión de turnos para acceder a la vacuna se realiza únicamente a través de la aplicación Alegra MED, descargándola desde el play store para los usuarios de Android, además la línea telefónica 0800 444 3400 y los números de WhatsApp 3765-157002 y 3765-157003 se utilizarán únicamente para asesoramiento técnico, para quienes registren inconvenientes con la aplicación Alegra MED. Por el momento no se otorgan turnos a través de esos números telefónicos.

Esta semana se habilitó la vacunación para personas a partir de los 60 años (con turnos otorgados por Alegra MED), y aquellas personas cuyos turnos gestionados mediante la página web del Ministerio de Salud de Misiones fueron reprogramados, serán notificadas por correo electrónico o telefónicamente cuándo y dónde deben ir a vacunarse, pero advirtieron que estas personas no deben volver a inscribirse ningún otro medio ni aplicación.

Además, explicaron que tanto los pacientes oncológicos como los trasplantados podrán vacunarse sin necesidad de gestionar turnos, en ambos casos deberán concurrir con un certificado médico del especialista tratante, que indique que está en condiciones de recibir la dosis de la vacuna contra el COVID 19.

Respecto a la segunda dosis, el comunicado manifiesta que “todas aquellas personas que ya recibieron la primera dosis de vacuna y tienen fecha establecida para la segunda dosis, serán notificados por las autoridades sanitarias en un lapso de 3 meses posteriores a la primera aplicación. En ningún caso deberán volver a inscribirse para recibir la segunda dosis” y aclararon que “a lo largo del proceso de vacunación podrán surgir modificaciones en el sistema de turnos, lugares de vacunación, etc. que serán informados, de acuerdo a lo que nos envíen desde el Área Programática IX de salud, quienes tienen a cargo la logística de vacunación en nuestra zona. Por otro lado, es importante aclarar que desde el Hospital de Área Puerto Rico no se otorgan ni gestionan turnos, como así tampoco se establecen los puntos de vacunación. Desde salud Publica se continúa analizando estrategias para garantizar al acceso a la vacuna de la población objetivo que no cuenta con la tecnología necesaria para gestión de turnos. En todos los casos y a medida que haya información disponible se estará difundiendo las alternativas existentes”.

Oberá

Si bien en la jornada de ayer se había informado que la vacunación en la Capital del Monte se retomaría el próximo lunes, 5 de abril, en la mañana de este Jueves Santo comunicaron que se desarrollará en horario corrido en el Polideportivo Ian Barney hasta las 16 para aquellos que tienen asignado un turno con la app Alegra Med.