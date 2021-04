En 2018 recibió trasplante de riñón y ayer fue vacunada

jueves 01 de abril de 2021 | 0:10hs.

Arrancó ayer la campaña de vacunación contra el coronavirus para personas trasplantadas en el hospital Nivel II de Jardín América, uno de los diez puntos habilitados para este grupo en Misiones. Los pacientes se aplicaron la vacuna rusa Sputnik Ven este caso la primera dosis. Hoy continuará con más personas en el nosocomio local.

Anabella Barón (19), quien recibió un trasplante de riñón, fue una de las vacunadas y además de expresar su alegría por la oportunidad, contó en diálogo con El Territorio: “Recibí la cirugía en el año 2018, mismo año que estaba haciendo cuarto año de la secundaria”.

La joven recordó que los primeros síntomas de la enfermedad fueron vómitos permanentes, “empecé así hasta que llegué a vomitar sangre, me llevaron a la clínica en Santo Pipó y de ahí me trasladaron a Posadas”.

Una vez llegada, ni bien la recibieron en el Sanatorio Camino fue internada en terapia intensiva hasta que empezó con tratamiento porque sus riñones no respondían. Fue así que la chica arrancó con hemodiálisis y luego diálisis peritoneal. “Me gustó más esa última variante porque lo podía hacer desde mi casa e incluso podía terminar mis estudios”, comentó.

Anabella recibió tres llamados para hacerse el trasplante y recién al tercero pudo concretarse la operación. En aquella oportunidad, salió a las 6 de la mañana rumbo a Posadas esperanzada con la operación y de allí fue trasladada en forma particular a la ciudad de Santa Fe. “Me trasladaron hasta la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares de la ciudad de Santa Fe por ser menor de edad, acá no me podían operar por eso viajé a Santa Fe y allá me hicieron la intervención quirúrgica”, detalló.

La primera internación en Posadas fue el 14 de julio de 2017 y el trasplante en tierras santafesinas fue el 27 de diciembre de 2018 y como era fin de año, en 2019 Anabella pudo concluir el quinto año de la secundaria con normalidad

La joven estuvo internada durante 21 días post operación para la recuperación y ahora lleva una vida normal. “Solamente debo tomar algunas pastillas pero nada más, lo importante es que estoy mucho mejor y puedo continuar con mi vida sin complicaciones”, destacó.

Además comentó que anhela estudiar una carrera universitaria, aunque todavía no tuvo la oportunidad.

Dos nuevos centros en Posadas

Se amplió la cantidad de vacunatorios en Posadas ya que ayer se sumaron el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y la Casa de la Cultura de Itaembé Miní.

Cabe recordar que hoy se continuará con el plan de vacunación en la provincia. Asimismo, desde Salud Pública recordaron que por el momento no se está aplicando la segunda dosis de la Sputnik en el Espacio Multicultural del cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Esta campaña se retomará cuando ingresen al país nuevas dosis de este componente.

Argentina negocia dos vacunas

El gobierno nacional comprará otras dos vacunas contra el Covid-19, la desarrollada por Cuba, llamada "Soberana 02", y una india de nombre Covaxin, que se sumarán a las que ya se aplican en el país. Así lo anticipó C5N.

Además, el undécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA) destinado a traer al país más dosis de vacunas Sputnik V aterrizó ayer en Moscú y está previsto que regrese hoy.

Por otro lado, el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas destinado a traer desde China más dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus despegó ayer del aeropuerto Internacional de Pekín, rumbo a la Argentina.