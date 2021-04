Gallardo respondió el grito de Román

jueves 01 de abril de 2021 | 6:01hs.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no compartió la opinión del ídolo máximo y actual dirigente de Boca, Juan Román Riquelme, sobre el nivel de juego de su equipo y dio su punto de vista sobre el futuro del delantero Rafael Borré, cuyo contrato finalizará en junio y ya rechazó algunas ofertas.

“No pensé nada de lo que dijo Riquelme. Tengo entendido que se lo dijo al periodismo. No me hago cargo porque es una opinión totalmente diferente, no estoy de acuerdo”, aseguró Gallardo sin titubeos en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp.

De esta manera, ante la consulta de un periodista, Gallardo respondió la frase que Riquelme deslizó en el último Superclásico que finalizó 1 a 1: “River hace mucho que juega mal”.

Sobre Borré: “Él sabrá qué hará”

Gallardo se explayó sobre la situación de Borré, quien no renovó contrato con el campeón de la Supercopa Argentina 2021 y analiza otros ofrecimientos.

“River será siempre una posibilidad para él, claramente. El tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados. Él sabrá qué hará, pero con tranquilidad”, dijo Gallardo, que dejó una chance mínima para que el ex Deportivo Cali de Colombia siga en River.

“El tema de Borré es un tema muy personal. Se tiene que tomar el tiempo para tomar la decisión. Hablo mucho con él. Lo único que le dije que lo haga convencido. Si no está convencido, que no tome ninguna decisión”, indicó Gallardo.

Borré ya descartó a Palmeiras y Gremio de Brasil, mientras es vinculado con Brighton and Hove de Inglaterra. La idea del delantero colombiano es resarcir económicamente a River, aunque no está obligado porque desde junio tendrá la condición de jugador libre.

“De acuerdo a las posibilidades que tenga, tendrá posibilidades a elegir. Un jugador está expuesto a esto y hay que estar sólido para tener calma, es su futuro, son sus posibilidades. A veces es difícil porque tiene que jugar partidos”, manifestó Gallardo.

El pase de Borré pertenece a River y Atlético Madrid de España y para iniciar gestiones para la renovación de su vínculo, el Millonario debe comprar otro 25 por ciento tasado en 3.5 millones de euros.

El goleador colombiano arribó a Núñez a mediados de 2017 y de menos a más se transformó en el máximo anotador en la gestión de Gallardo con 52 tantos.

El desempeño de su equipo, que por ahora está fuera de la zona de clasificación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, volvió a escena y Gallardo dio más detalles, en especial luego del empate sin goles ante un Racing que priorizó un esquema defensivo.

“No pierdo tiempo ahí. Sé cuándo jugamos bien, intento ser objetivo en cuanto a lo que veo. Suelo hacer un análisis y somos bastante realistas, no nos mentimos y no mentimos. Hay guerras dialécticas, pero no entro en eso, no me desgasto. Me tengo que ocupar más para adentro que confrontar con lo de afuera”, apuntó Gallardo.

“Hemos sido aburridos, pero lo que intentamos es trabajar adentro y que el equipo hable en la cancha donde más interesa. Suelo aburrir con eso, pero a mí no me hace nada, no me da nada. Me ocupo de mi equipo”, finalizó.

“Borré nos decía que sí y después no firmaba”

El vicepresidente de Gremio de Porto Alegre, Marcos Hermann, afirmó ayer que el delantero colombiano de River Rafael Santos Borré dijo “a todo que sí” en las negociaciones por su pase, pero después no quería firmar un “preacuerdo”.

“Nos decía que estábamos de acuerdo y que sí a todo, pero después no quería firmar el pre-contrato con nuestro club. Por eso decidimos quitar nuestra oferta”, apuntó el dirigente en una nota con Radio Télam.

De hecho, el colombiano también estuvo en negociaciones con Palmeiras de Brasil, ya que en junio se quedará libre y con el pase en su poder.“Le hicimos la propuesta a Borré hace dos semanas, nos dijo que estaba todo bien, y le mandamos el pre-contrato respetando las normas. Pasaron los días y no teníamos novedades de su firma, suponemos que por inseguridad o falta de ganas y lo respetamos. No le guardamos rencor”, reconoció el dirigente.