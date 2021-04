Acusado de tratar de matar a su ex dice que lo olvidó todo

jueves 01 de abril de 2021 | 6:08hs.

Empezó ayer en Eldorado el juicio contra el ex policía Rael Muller, acusado de intentar matar a tiros a su ex pareja y al abogado de ella, en octubre de 2017.

Empezó ayer en Eldorado el juicio contra el ex policía Rael Muller, acusado de intentar matar a tiros a su ex pareja y al abogado de ella, en octubre de 2017.

Finalmente ayer se reanudó sin percances en Eldorado el juicio contra Rael Muller (37), policía acusado de intentar asesinar a su ex mujer y el abogado de ésta en octubre del 2017. Según dijeron fuentes del caso, lo más relevante de la audiencia fueron las declaraciones del acusado y de una de las víctimas, el letrado Mario Durán.

Como informó oportunamente El Territorio, el lunes los miembros del Tribunal Penal Uno había hecho lugar a la suspensión del debate, luego de que Muller solicitara por tercera vez el cambio de patrocinante. Es que en el propio recinto mantuvo una discusión con el defensor oficial, Rodrigo Torres Muruat.

Por eso, tras la lectura del auto de elevación del expediente del caso a las partes, los magistrados hicieron lugar al pedido del acusado y optaron por pasar a un cuarto intermedio hasta la víspera. De todas formas se dejó constancia de quién sería el nuevo defensor, para descartar la posibilidad de una nueva suspensión del juicio.

Por otra parte, durante los pocos minutos que duró esa primera jornada, el representante de la fiscalía, Federico Rodríguez, pidió que se incorpore a la acusación contra Muller el agravante de violencia por el uso de arma de fuego. El requerimiento que fue concedido por los jueces, por lo que ayer Muller tuvo la posibilidad de dar su versión ante estas acusaciones.

Cabe señalar que el expediente había sido girado al Tribunal bajo la imputación de homicidio simple y homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, ambos en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad, agravada por la condición de funcionario público, todo en concurso real.

No recuerda

Según dijeron fuentes del caso, el acusado -que llega a juicio detenido- primero dijo que ratificaba lo que había dicho en la instrucción, pero después negó esa declaración al decir que la había dicho por consejo de su anterior defensor. Luego adelantó que se iba acoger a su derecho de abstenerse de declarar, aunque pasados unos minutos cambió de parecer y empezó a desarrollar una insólita coartada.

Es que no negó ni buscó atenuar los graves hechos en su contra, sino que expresó que no se acordaba de nada ese día.

A grandes rasgos, señaló que de pequeño sufrió un grave golpe en la cabeza y que a veces se olvida de ciertas situaciones o episodios. Añadió que no recordaba la persecución ni haber disparado el arma y señaló que la noche anterior había estado en un adicional en una bailanta hasta bien temprano y que después de eso no se acuerda de nada. Recién recuerda, aseguró, a partir de las 19 de ese día.

También desarrolló que había tomado alcohol horas antes, atribuyendo a este lapsus también al estado de ebriedad. Los presentes expresaron que entró en contradicciones y que en verdad se “olvidó” sólo de lo que no le convenía. La continuidad del juicio determinará que versión se impone.

El otro testimonio de relevancia fue el de una de las víctimas, Mario Durán, quien en la actualidad se desempeña en el Poder Judicial como abogado defensor en Bernardo de Irigoyen. Durán dio detalles de toda la secuencia, reafirmado que Muller, vestido con el uniforme de la Policía de Misiones y con su arma reglamentaria, le disparó a su auto en cuatro oportunidades mientras circulaban por la ruta y que el ataque hizo que tanto él como Vanesa Peralta -ex pareja del funcionario- resultaran heridos.

El hombre contó que deberían trasladarse a Eldorado por una audiencia de alimentos para la hija de la joven y el efectivo, un trámite que no representaba ningún perjuicio para el acusado, más allá de que se establezca el monto que le correspondía a la hija de ambos. Dijo que buscó a Peralta en la parada de colectivos y que cuando ésta se subió le advirtió que el acusado estaba allí en su auto y le había amenazado, diciendo que no se presente ante la Justicia.

De todas formas emprendieron camino hacia la Capital del Trabajo y fue en el trayecto que el efectivo los alcanzó, puso su vehículo Chevrolet Corsa a la par y disparó sin contemplaciones. Las balas rompieron vidrios y ambos resultaron heridos y con pérdida de sangre.

“Cuando veo que la chica se recuesta sobre el asiento toda ensangrentada me paro en la primera casa que veo para pedir, ayuda, entro tocando bocinas y Muller se me cruzó atrás, se ve que venía muy cerca”, afirmó. Fue entonces cuando ambos se bajaron del vehículo y mantuvieron una conversación en la que asegura no le sintió olor a alcohol.

Durán relató que logró calmar los ánimos de Muller y que éste terminó por bajar su arma, pero esto no mucho debido a que vio a la mujer herida, la tomó por la fuerza, le apuntó en la cabeza e hizo que se subiera al vehículo. Fue entonces que le dijo al abogado que los siguiera y emprendieron viaje nuevamente hacia Bernardo de Irigoyen.

El letrado obedeció, pero aprovechó que Muller entró a un camino de tierra, amagó que lo iba a seguir y retomó por la ruta hasta llegar al puesto que Gendarmería Nacional tiene en el ingreso a la localidad para hacer la correspondiente denuncia. Luego, el policía se entregó.

El tribunal está compuesto por Teresa Ramos -presidenta-, Lyda Gallardo y Atilio León. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, está representado por el fiscal Federico Rodríguez.

Para el lunes se espera que la segunda víctima, Vanesa Peralta, declare de forma remota. Es que, según se pudo saber, los familiares dijeron que abandonó la localidad e incluso la provincia por temor a Muller y su familia y no quiere que se sepa su actual ubicación.