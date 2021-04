Estuvo preso 825 días y la Justicia lo absolvió

jueves 01 de abril de 2021 | 6:03hs.

Siguió toda la audiencia en absoluta calma, impasible ante las graves acusaciones en su contra, como presagiando un fallo a su favor. Ayer, tras permanecer 825 días tras las rejas, Juan Osmar Dos Santos (41) fue absuelto de los cargos de robo y agresión contra su propio tío, Juan Dos Santos, hecho que fue denunciado el 27 de diciembre del 2018.

Desde aquella fecha el imputado permaneció detenido, primero en la comisaría de Colonia Aurora y luego en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, adonde en la víspera ni siquiera quiso regresar para buscar sus pertenencias.

Así, literalmente volvió con lo puesto a la casa de su madre, en Pueblo Illia, Cainguás.

“Acá me enteré que mi tío falleció, pobre. Todavía era joven, tenía un 50 y poco, pero tomaba mucho. No le guardo rencor. Tampoco sé por qué me acusó de esa manera. Ese día él estaba tomado, me empezó a insultar y me dio unos planazos. Él empezó todo”, relató Dos Santos en diálogo con El Territorio, ya como un hombre libre, luego del veredicto del Tribunal Penal Uno de Oberá.

Inicialmente, Juan Dos Santos fue citado para el debate oral, pero ayer se informó que falleció meses atrás y por circunstancias que nada tuvieron que ver con el hecho que se investigaba. Y en ese contexto el imputado recibió la noticia del deceso de su tío.

Con relación al caso, luego de analizar las pruebas y escuchar la voz del acusado, en su alegato la fiscal Estela Salguero solicitó la absolución por el beneficio de la duda. “En esta causa hay más dudas que certezas. No pueden condenar a Juan Osmar Dos Santos por un delito tan grave porque no hay certeza de nada”, subrayó.

Ya en la lectura de la requisitoria de elevación de juicio se mencionaron cuestiones que no cuadraban con el accionar de un delincuente, como ser que el acusado se dirigió por sus propios medios a la comisaría de Colonia Aurora para entregar dos machetes y una escopeta.

En aquella ocasión mencionó que dichos elementos eran de su tío, quien lo agredió estando bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, la supuesta víctima lo denunció y Juan Osmar Dos Santos fue imputado por robo doblemente calificado por el uso de arma blanca y arma de fuego, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, todo en concurso real, carátula con la que llegó a juicio.

Si bien el imputado no poseía antecedentes, la acusación de su tío sirvió para detenerlo desde aquel 27 de diciembre de 2019.

Según el expediente, ese día el acusado llegó a la casa de Juan Dos Santos,quien en la instrucción declaró que a la noche discutieron y su sobrino lo amenazó. Luego lo ató con una soga, lo golpeó con un machete, le puso el cañón de la escopeta en la boca y le robó $1.000.

Negó los cargos

Por su parte, ante el Tribunal el imputado negó los cargos en su contra y aseguró que sólo se defendió de las agresiones de su tío, quien era hermano de su padre.

“Hacía dos días que mi papá había muerto y por eso fui a la casa de mi tío para contarle lo sucedido y para trabajar unos días para pagar unas cuentas. Al otro día temprano estaba preparando algo para comer, antes de ir a trabajar, y mi tío me atacó. Él estaba tomado, pero yo no”, mencionó.

Explicó que Juan Dos Santos vivía en la pobreza absoluta, al extremo que la única luz que tenía provenía de la luna y del tizón en el piso de tierra con el cual calentaba el agua para el mate y preparaba la comida.

“Me pegó tres planazos con el machete. Le saqué y trajo otro, que también le saque, y ahí trajo la escopeta. Le pegué un tape para defenderme, pero no le pegué con el machete ni le apunté con el arma. Tampoco le até ni le robé”, subrayó ante el Tribunal.

Otros puntos que beneficiaron al imputado fueron que en el lugar de los hechos no se encontró ninguna soga ni mancha de sangre, mientras que el certificado médico de Juan Dos Santos tampoco señaló lesiones compatibles con cortes de arma blanca.