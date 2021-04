Música e historia en los muebles

jueves 01 de abril de 2021 | 6:00hs.

Quizá no sea el reparador de sueños de Silvio Rodríguez, pero quién sabe de cuántas ilusiones, alegrías, tristezas y reencuentros habrá sido testigo esa mesa a la que Esther Farías vuelve a la vida. Tal vez no sea Juan Manuel de Rosas, el Restaurador, pero bajo su influencia se restauran muebles viejos y no tanto, arruinados u olvidados, que no tienen relación con la lucha entre unitarios y federales, aunque es posible que alguno de los árboles de los que salieron hayan sido contemporáneos de aquella histórica división. Los muebles tienen música, tienen historia. Vale la pena recuperarlos.