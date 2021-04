El titular de la EBY prometió multiplicar las inversiones

jueves 01 de abril de 2021 | 6:04hs.

“En general en la última gestión, pero particularmente en los dos últimos años, se fue entregando en comodato a distintas y pequeñas asociaciones, toda la costa de Misiones que pertenecen a la EBY -pero en especial a todos los misioneros-”, destacó ayer en diálogo con El Territorio el titular de la EBY Ignacio Barrios Arrechea, quien señaló que los terrenos se recuperan para mejora y uso público.

Consideró que sostener tal situación “no tiene sentido porque –estas organizaciones- no pueden sustentar obras al no tener recursos para afrontar”.

Explicó que se trata de pequeños clubes de 10 a 15 personas, a quienes se les entregó en comodatos hasta cuatro hectáreas de la costa.

De esta manera, en total suman unas 75 agrupaciones de diversas características que quedaron a cargo desde El Brete hasta el Zaimán, a la Costa Sur.

Acuerdo con los intendentes

Indicó que de común acuerdo con los intendentes, como es el caso del jefe comunal de Posadas Leonardo Stelatto y otras administraciones entienden “que el acceso a la costa en la ciudad y la provincia, debe ser para todos los ciudadanos y no sólo para algunas agrupaciones”.

Sobre el período que ocurrió tal entrega, indicó que fue “entre el 2018 y 2019, cuando se entregó casi toda la costa” del río Paraná.

Al entregarse en comodato el propietario sigue siendo Yacyretá, por eso se recurrirá a la recuperacion administrativa.

“No solo vamos a recuperar los que no construyeron nada, sino que vamos a enviar en estos días una medida de no innovar para que los que tengan comodatos, no puedan construir o modificar los terrenos sin previa autorización de la EBY”.

Inversiones

Citó otro aspecto de la caída de inversiones previstas en cuatro años, de alrededor de 78 millones de dólares a unos 5,4 millones de la misma moneda, es decir en la administración anterior “desapareció la inversión –de parte de la EBY- en Misiones y Corrientes”.

Por ello, adelantó que tal situación se revertirá, porque “nosotros vamos a multiplicar por diez las inversiones”.

En tal sentido se supo de numerosas obras que están en carpeta para ser ejecutadas, como sucede con el municipio de Posadas.

Por lo tanto, el primer paso formal será recuperar las entregas de estos espacios para comenzar a concretar los proyectos en esta ciudad y otros municipios.

