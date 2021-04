La EBY recuperará los terrenos entregados en comodato en la gestión anterior

jueves 01 de abril de 2021 | 5:00hs.

Después de dos meses de excavación, ayer se dio inicio al proceso de hormigonado de nivelación del Brazo Aña Cuá, hecho que fijará las bases para la cimentación y construcción que se emplaza a 15 kilómetros de la central principal hidroeléctrica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El evento derivó en un acto que contó con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y autoridades del Paraguay.

En ese contexto, el director ejecutivo de la EBY en Argentina, Ignacio Barrios Arrechea, confirmó que se recuperarán las costas entre Posadas y el arroyo El Zaimán, que habían sido entregadas por la anterior administración como comodato a distintas organizaciones y agrupaciones. “Vimos que la gestión anterior entregó como comodato casi toda la costa, sobre todo en Posadas. Por ahí no es tan visible porque no se construyó en la zona de Posadas hasta El Zaimán, pero todo eso se estregó a distintas agrupaciones y organizaciones. Vamos a recuperar todo eso para el uso de los posadeños y misioneros”, señaló (ver El titular de...).

Allí, el flamante titular de la EBY dijo que Posadas tendrá su balneario como obra de Yacyretá, a lo que añadió que “en la mayoría de los municipios trabajaremos con eso, en la parte social y recreativa, que se vio complicada por la pandemia. Vamos a aprovechar el 2021 para hacer obras que tengan que ver con la recreación y con recuperar la costa”.

Por otra parte, refirió sobre el inicio del hormigonado del brazo Aña Cuá, luego de la conclusión de la excavación que demandó dos meses. “La obra comenzó en un contexto difícil, en medio de la pandemia. Y hoy (por ayer), es un día bisagra con esa situación. Hasta el momento se invirtieron unos 30 millones de dólares. Inicialmente, se tenía previsto que la obra demande unos 600 millones de dólares, pero requerirá unos 400 millones, en un plazo de entre tres o cuatro años, pero es difícil saber por el tema de la pandemia”, explicó Barrios Arrechea.

Y refirió que en 2020 la entidad concluyó con saldo favorable pese a que tuvo “el peor semestre en la historia en la producción”, como consecuencia de la sequía que aquejó a la región. “Se revirtieron dos años de déficit, entre 2018 y 2019, donde se gastaba más de lo que entraba, pero en 2020 se pudo revertir eso y cerrar con un saldo favorable”, añadió.

Puesta en marcha

El evento estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; el director ejecutivo de la EBY en Argentina, Ignacio Barrios Arrechea; y el ejecutivo por Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. Asimismo, participaron el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; su par correntino, Gustavo Valdés; y el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo.

Entre otros, tambien estuvieron presentes los diputados nacionales Ricardo Wellbach y Cristina Britez.

Los funcionarios de ambos países supervisaron las obras, que se ejecutarán en un período de tres años y con una inversión de 400 millones de dólares, que apuntan a ampliar la capacidad de generación de energía entre un 9% y 20%, según cómo fluctúe el nivel de agua del río Paraná. De esta manera, se concluyó con la etapa de excavación para dar paso al hormigonado, que demandará de unos 250.000 metros cúbicos.

Este hecho fue calificado como un “hito histórico” por parte de las autoridades nacionales, quienes fueron encargados de la puesta en marcha. Y también, que la nueva obra representa una de las inversiones más importantes para dar competitividad de la región que, además de la generación de más porcentaje de energía, permitirá generar más de 3.000 puestos de trabajo.

Un momento histórico

Uno de los principales oradores que tuvo el acto fue el jefe de Gabinete, quien calificó al inicio del hormigonado de Aña Cuá como un momento histórico. “Hoy vemos las obras, vemos la materialidad, de cómo un proyecto pasa de un escritorio al territorio. Y tenemos el privilegio de estar presentes en este momento histórico”, refirió Cafiero, quien estuvo en representación del presidente Alberto Fernández.

El funcionario destacó la inversión que demandará las obras, además de los beneficios que traerá a la región en los próximos años, al señalar que miles de pymes se abastecen con energía producida en Yacyretá.

Reducción de brecha en naftas

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, refirió al pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad en la última reunión de los mandatarios del Norte Grande para reducir la brecha de valores en los combustibles, entre Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en el afán de lograr un país más federal y sin asimetrías.

“En la reunión del Norte Grande se hizo un diagnóstico, sobre todo en Misiones que reclamó reducir la brecha y reclamó la diferencia que tenía con Buenos Aires. Teníamos una brecha del 14 por ciento más que en Capital Federal. En el caso de YPF, esa diferencia fue corrigiéndolo y ahora Misiones tiene una brecha del 3 por ciento”, destacó De Pedro.



“En general en la última gestión, pero particularmente en los dos últimos años, se fue entregando en comodato a distintas y pequeñas asociaciones, toda la costa de Misiones que pertenecen a la EBY -pero en especial a todos los misioneros-”, destacó ayer en diálogo con El Territorio el titular de la EBY Ignacio Barrios Arrechea, quien señaló que los terrenos se recuperan para mejora y uso público.

Consideró que sostener tal situación “no tiene sentido porque –estas organizaciones- no pueden sustentar obras al no tener recursos para afrontar”.

Explicó que se trata de pequeños clubes de 10 a 15 personas, a quienes se les entregó en comodatos hasta cuatro hectáreas de la costa.

De esta manera, en total suman unas 75 agrupaciones de diversas características que quedaron a cargo desde El Brete hasta el Zaimán, a la Costa Sur.

Acuerdo con los intendentes

Indicó que de común acuerdo con los intendentes, como es el caso del jefe comunal de Posadas Leonardo Stelatto y otras administraciones entienden “que el acceso a la costa en la ciudad y la provincia, debe ser para todos los ciudadanos y no sólo para algunas agrupaciones”.

Sobre el período que ocurrió tal entrega, indicó que fue “entre el 2018 y 2019, cuando se entregó casi toda la costa” del río Paraná.

Al entregarse en comodato el propietario sigue siendo Yacyretá, por eso se recurrirá a la recuperacion administrativa.

“No solo vamos a recuperar los que no construyeron nada, sino que vamos a enviar en estos días una medida de no innovar para que los que tengan comodatos, no puedan construir o modificar los terrenos sin previa autorización de la EBY”.

Inversiones

Citó otro aspecto de la caída de inversiones previstas en cuatro años, de alrededor de 78 millones de dólares a unos 5,4 millones de la misma moneda, es decir en la administración anterior “desapareció la inversión –de parte de la EBY- en Misiones y Corrientes”.

Por ello, adelantó que tal situación se revertirá, porque “nosotros vamos a multiplicar por diez las inversiones”.

En tal sentido se supo de numerosas obras que están en carpeta para ser ejecutadas, como sucede con el municipio de Posadas.

Por lo tanto, el primer paso formal será recuperar las entregas de estos espacios para comenzar a concretar los proyectos en Posadas y otros municipios.



El gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien participó en el acto, consideró que las nuevas obras son fundamentales y que el inicio de las obras civiles significó “un día histórico para Argentina, Paraguay, nuevas provincias y, principalmente, Misiones”.

Destacó que las obras permitirán un fortalecimiento al esquema productivo y señaló que “estamos muy esperanzados en esta obra, ya que es de mucha importancia y sobre todo en la decisión de poder realizarla”, por la generación de más energías para la producción industrial.

En la previa al acto, el gobernador mostró durante el sobrevuelo hacia Ituzaingó al jefe de Gabinete, al secretario de Energía y al ministro del Interior la primera planta fotovoltaica, que está instalada en el barrio posadeño de Itaembé Guazú y se inaugurará en los próximos días. En este sentido, solicitó más acompañamiento por parte de la Nación para obras de esta índole. “Además pedimos el acompañamiento presupuestario de Nación para los cuatro parques fotovoltaicos” en la provincia, manifestó el mandatario provincial en declaraciones ante la prensa.

Por último, habló sobre los preparativos para la próxima reunión de gobernadores del Norte Grande, que se realizará el próximo 30 de abril en Puerto Iguazú.

“Conversé con Cafiero y De Pedro acerca del subsidio al transporte y de la energía, en atención a la agenda planteada en la reunión del Norte Grande, en Catamarca”, ejes a dialogar en el próximo encuentro.