Qué ver, leer y escuchar

jueves 01 de abril de 2021 | 6:00hs.

El llamado salvaje

Disney +, Online

La tranquila vida doméstica de Buck, un perro muy amoroso, se termina de manera abrupta cuando es llevado a las inhóspitas tierras de Alaska durante la década de 1890. Su aventura recién comienza.

Marginal

Netflix, Online

Mientras investiga un secuestro, un ex policía se infiltra en una prisión y se encuentra rodeado de peligrosos criminales que no deben conocer su verdadera identidad. El mundo de la cárcel, contado desde adentro.

Prosa Completa

Alejandra Pizarnik

El interés que presenta esta edición, respecto del ominoso imperativo de la novedad editorial, es triple: ofrece una ordenación cronológica de un material que en su momento fue recogido en volumen; rescata textos de crítica literaria; y da a leer este conjunto como un todo.

Patria

Fernando Aramburu

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. Su presencia alterará la falsa tranquilidad del barrio.

The Scientist

Coldplay

Es el segundo sencillo de la banda inglesa Coldplay de su segundo álbum de estudio, A Rush of Blood to the Head. La canción fue escrita por el vocalista Chris Martin. Es una balada con acordes de piano que alcanzó el décimo puesto en el Billboard Hot 100.1.

The climb

Miley Cyrus

Es el primer sencillo de la banda sonora de la película Hannah Montana: La Película, (y la octava canción en el EP The Time of Our Lives). La canción debutó en la posición #6 en Billboard Hot 100 y puso a Miley Cyrus en la cima.