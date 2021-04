Ituzaingó no permite el ingreso de turistas esta Semana Santa

jueves 01 de abril de 2021 | 6:05hs.

Luego de las reuniones mantenidas entre el lunes y martes, el intendente de Ituzaingó dio a conocer nuevas medidas en el marco del feriado por Semana Santa. El jefe comunal expresó que “para seguir trabajando en la reducción de casos y en la prevención, la Municipalidad de Ituzaingó en conjunto con el Comité de Crisis dispusimos restringir el acceso a nuestra ciudad durante los días de Semana Santa. Estamos en una zona caliente y no podemos bajar los brazos”.

Además explicó: “No hemos estado prohibiendo el ingreso nunca, pero ahora sí, no se puede ingresar a la localidad. Nos toca gobernar en una situación compleja y tenemos que tomar decisiones y compatibilizar la economía y la salud pública, por eso tomamos esta decisión que creemos es la más coherente”.

Si bien Ituzaingó consiguió bajar los casos positivos de forma considerable, continúa con un número importante de contagios y ayer se detectaron diez casos.

Así, se resolvió levantar algunas restricciones a diferentes actividades para su funcionamiento y se decidió seguir las restricciones de ingreso a la localidad.

Está suspendida la actividad turística. El único acceso habilitado para el ingreso o egreso es por la calle Centenario y rotonda de la ruta 12 de 6 a 24. Luego de esa hora hay una guardia mínima sólo para emergencias.

Entre las excepciones están los pacientes con tratamientos o algún trámite indispensable, quienes deberán solicitar un permiso expedido por el intendente. Se permite el ingreso y egreso sólo de vehículos esenciales de 6 a 20 como proveedores de alimentos, combustibles y materiales de construcción.

También el de transportes de caudales y correo, ambulancias, fuerzas de seguridad y bomberos, ganaderos de la zona, comisionistas sin pasajeros, taxis y remises que lleven enfermos.

Aquel que tenga una casa y pueda acreditarlo o registre domicilio en la localidad, tiene permitida la entrada.

Aperturas

Como parte de la apertura de nuevas actividades en Ituzaingó, se decidió desde ayer habilitar varios rubros como los locales comerciales hasta la 1 con protocolos y distanciamiento social.

También se autorizó la realización de deportes en equipo y al aire libre, de hasta cinco jugadores, sin público y cumpliendo los protocolos vigentes. En cuanto a gimnasios, abren con capacidad reducida, al igual que estéticas y peluquerías. Las iglesias y cultos se autorizaron con el 50% de capacidad y las reuniones familiares y sociales con hasta diez personas. En tanto, las playas de la ciudad permanecerán abiertas, pero no están habilitadas para nadar.

Virasoro

La localidad correntina de Gobernador Virasoro atraviesa el momento más crítico desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

La ciudad está en fase 3 desde hace algunos días, mantiene varias actividades restringidas y a los pobladores las autoridades recomendaron no salir de sus casas a no ser que el motivo sea de urgencia, pero igualmente la cifra de casos confirmados no deja de crecer.

Al día de ayer, según indicaron desde el Hospital Miguel Sussini, la ciudad tenía 421 casos activos de Covid-19 y el parte provincial informó que se detectaron 24 nuevos contagios.

El total de pacientes recuperados es de 611 y la cifra de fallecidos se mantiene en cinco, mientras un total de 802 se encuentran aislados preventivamente.

Por este brote es que Virasoro se encuentra en fase 3 hasta el 9 de abril. En esa línea, el intendente Emiliano Fernández expresó que si la situación no se revierte en pocos días, evalúa la posibilidad de solicitar un pase a fase 1, con restricciones absolutas.

Por ahora, y mientras rige la fase 3, la Municipalidad estableció la solicitud de permisos de ingreso o egreso a la ciudad a través del sitio www.gestion.munivirasoro.com/permisos.

Para viajes a localidades correntinas con más de 20 casos activos el permiso deberá solicitarse con 48 horas de antelación, detallando motivo de viaje y al regreso recomiendan realizar aislamiento de cinco días.

Para ingresar a la ciudad desde otras provincias que no sean Corrientes o Misiones, el permiso se solicita en www.permisos.corrientes.gob.ar con test de Covid-19 negativo y aislamiento obligatorio de diez días.

En tanto, los comercios y consultorios médicos, excepto farmacias o estaciones de servicio, atienden de 7 a 21 con capacidad limitada. Los restaurantes trabajan sólo con delivery, de 7 a 15; bares y casinos están cerrados; los encuentros sociales suspendidos, al igual que cultos y misas. Y los gimnasios y canchas deportivas permanecen cerrados. Hay restricción de circulación de 0 a 6 todos los días.