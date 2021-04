La angustia de Britney luego de ver una serie sobre su vida

jueves 01 de abril de 2021 | 6:00hs.

Luego de ver el nuevo documental de The New York Times, Framing Britney Spears, la cantante lloró durante dos semanas. Más allá de no haber visto todo el material dijo que se sintió avergonzada por la forma en que la expusieron en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “Lloré por dos semanas y bueno... sigo llorando a veces. Hago lo que puedo desde mi propia espiritualidad para tratar de mantener la alegría, el amor y la felicidad. Todos los días bailar me genera dicha. No estoy acá para ser perfecta, la perfección es aburrida, estoy acá para transmitir amabilidad”, escribió.

En la publicación se le va bailando, y es que ella, según reveló, “para estar sana” necesita “bailar todas las noches” y así sentirse “salvaje, humana y viva”.

El documental que The New York Times produjo con FX para Hulu se centra en la historia de Britney y su hostigamiento por los medios, y también en su propia batalla legal para dejar de ser manejada por su padre, quien desde hace años ejerce su tutela legal.

Luego de su estreno, su historia causó tal impacto que varias celebridades mostraron su apoyo a la princesa del pop y el nombre del documental fue tuiteado un millón de veces. Además, su ex, Justin Timberlake, le pidió públicamente perdón por sus acciones luego de que se separaran.

“Mi vida siempre ha sido muy especulada, observada y juzgada... realmente toda mi vida. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu propia vulnerabilidad real... siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzada por los medios y todavía lo soy hasta el día de hoy”, sumó la princesa del pop.