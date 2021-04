Evaluna contó de la narcolepsia de camilo

jueves 01 de abril de 2021 | 6:00hs.

La confesión sorprendió a todos. Evaluna contó que Camilo padece narcolepsia, que es un problema del sistema nervioso que causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día.

Cuando se casaron, ya estaban al tanto de esta problemática y no la consideraron algo negativo. No obstante, ella se mostró descontenta porque no puede organizar muchas salidas durante la noche, ya que él se duerme rápido o se muestra muy cansado.

La cantante contó la situación en el programa de Telefé La peña de morfi. Y explicó además que por eso el artista no puede participar en muchas reuniones ni realizar demasiadas actividades nocturnas.