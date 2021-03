El Colectivero se medirá con For Ever en el último ensayo

miércoles 31 de marzo de 2021 | 3:05hs.

Crucero afrontará hoy el último amistoso de peso antes del inicio del torneo Federal A, pactado para el próximo 10 de abril. En horas de la tarde, desde las 17 y a puertas cerradas, recibirá en Santa Inés a Chaco For Ever, elenco que también formará parte de la tercera categoría del fútbol argentino.

La modalidad de disputa será a dos partidos de 70 minutos cada uno. En el primero jugarán los posibles titulares y en segundo los suplentes.

El Colectivero se retiró el pasado lunes del mercado de pases con la llegada del defensor Rodrigo Acosta Ferreira. El zaguero central paraguayo se incorporó para ganarse el puesto en una zona que el cuerpo técnico considera indispensable para empezar a conformar los cimientos del juego por bajo.

Respecto a los amistosos de esta pretemporada, hay que recordar que Crucero viene de superar en casa a Sarmiento de Resistencia. Y si bien hasta anoche no había nada confirmado, se espera que el once inicial que planteará Carlos Marczuk no tendría mayores modificaciones del que viene de consumar ese triunfo.