La reflexión de Ronaldo a su look del 2002: “Fue horrible, pido perdón a las madres”

miércoles 31 de marzo de 2021

Figuras brasileñas en el fútbol abundan. Pero si nos remontamos a la última vez que Brasil salió campeona del mundo, allá por el 2002, nos encontramos al mítico Ronaldo Nazario, figura en Corea-Japón que trascendió del fútbol por el famoso corte de pelo que lució en aquella cita mundialista.

En una reciente entrevista con la revista Sports Illustrated, el hoy presidente del Valladolid de España recordó dicho look con una reflexión particular: “¡Fue horrible! Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo”.

Sin embargo, el ex delantero reveló que hubo una razón. Antes de la semifinal ante Turquía, sufrió una lesión muscular, problema que decidió no revelar a la prensa antes de la final. “Entonces me corté el pelo”, dijo. “Vi a mis compañeros de equipo y les pregunté: ‘¿Les gusta? Y dijeron: ‘¡No, es horrible! Córtate esto’. Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión”.

Contra los turcos, Ronaldo marcó el gol del triunfo y en la final contra Alemania, ambos tantos del 2 a 0.