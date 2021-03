La agenda judicial del mes próximo marcada por dos resonantes casos

miércoles 31 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de Covid-19 modificaron las agendas previstas y fijaron nuevas prioridades. La nueva normalidad avanzó en los más diversos ámbitos, incluido el Poder Judicial, que lentamente va retomando el calendario que debió postergar el año pasado.

En ese contexto, a partir de hoy el Tribunal Penal Uno de Oberá llevará adelante una serie de juicios, entre los cuales -a lo largo del mes próximo- estarán incluidos dos resonantes casos como lo son el doble homicidio de Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (40), y la brutal agresión a Yenifer Guayaré (28).

Si bien en principio ambos debates tenían previstas tres jornadas cada uno, habida cuenta el protocolo por la pandemia y el necesario distanciamiento social las autoridades judiciales resolvieron ampliar la cantidad de audiencias para evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.

El expediente N° 147126/16 está caratulado como “lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género”, y tiene como imputado a Javier Orlando Batista (39), ex concubino de Guayaré.

Se prevé la presencia de 20 testigos, divididos en cinco jornadas: 13, 14, 15, 21 y 22 de abril.

En tanto, el expediente 37874/2017 -por el crimen que se cobró las vidas de Márquez y Leiva- lleva la caratula de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y tiene como imputados al cabo de Policía Víctor Javier Dlugokinski, su hermano Pablo Roberto Dlugokisnki, alías “Oscar Dos Santos” y/o “Joao Paulo”, y Leandro Bublitz, cuñado de ambos.

Oportunamente fueron citados 22 testigos y se prevén seis audiencias: 26, 27, 28 y 29 de abril, y 5 y 6 de mayo.

Robo calificado

Transcurrido un año del último debate oral que se realizó en Oberá (el 11 de marzo del año pasado), hoy a partir de las 8.30 comenzará el juicio que tiene como imputado a Juan Osmar Dos Santos, acusado de robo calificado en perjuicio de su propio abuelo.

El hecho se registró en diciembre del 2018 en el municipio de Aurora, circunstancia en que el implicado habría agredido a su propio abuelo con un machete para robarle mil pesos.

El debate tendrá la particularidad de que la víctima ya falleció, pero por causas ajenas al hecho que será juzgado, aclaró una fuente del caso.

Habrá un solo testigo, por lo que se estima que esta misma jornada se conocería el veredicto del Tribunal.

El acusado está detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, dependencia que en las últimas semanas registró decenas de contagios de Covid-19.

De todas formas, desde el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) precisaron que Dos Santos fue aislado e hisopado en las últimas horas.

Por ello, la realización de juicio quedará supeditada al resultado del correspondiente test que se conocerá a primera hora de hoy.

Policía al banquillo

Con relación al juicio por el doble homicidio de Márquez y Leiva, las pericias balísticas confirmaron que las víctimas fueron ultimadas con dos armas del policía Víctor Javier Dlugokinski (35), su pistola reglamentaria y una escopeta. Luego los cadáveres fueron sepultados en la chacra del mismo, en Puerto Rosario, Florentino Ameghino.

Además, el citado y sus cómplices fueron implicados por el relato de los integrantes de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que el mismo día del hecho los identificó trasladando la moto de la pareja asesinada.

Pero no sólo, ya que en el transcurso de la investigación los imputados se cruzaron acusaciones sobre las responsabilidades que tuvo cada uno en el hecho.

Vale mencionar que en un primer debate serán juzgados el policía y Bublitz, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. En tanto, Pablo Dlugokinski se halla detenido en Brasil y enfrentará a la justicia en una segunda instancia, puesto que nadie puede ser juzgado en ausencia.

Éste último permaneció prófugo por casi dos años, hasta que fue capturado por portar un documento de identidad falso.

Desde entonces está alojado en la Penitenciaria Modulada Estadual de la localidad de Montenegro, Río Grande Do Sul, a unos 70 kilómetros de Porto Alegre.

Con relación al hecho, la situación de los hermanos Dlugokinski se agravó luego de que su cuñado Bublitz los acusara directamente. Declaró que le habrían confesado la autoría material del hecho y le solicitaron que los ayude a deshacerse de la motocicleta de las víctimas. “Nosotros los matamos, les disparamos”, aseguró que reconocieron.

Según Bublitz, los hermanos habrían perpetrado el doble homicidio porque sospechaban que la pareja asesinó a su padre, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), quien falleció en el incendio de su vivienda el 25 de marzo del 2017.

La confesión

Márquez y su concubino desaparecieron tres días después. La mujer era tía de los Dlugokinski, junto a su pareja trabajaban en la chacra del cabo y eran vecinos.

El mismo 28, los hermanos y su cuñado Bublitz fueron identificados por una patrulla de GNA en un control sobre la ruta costera 2, cuando transitaban en el auto del policía y llevaban una Gilera 110 desarmada en el baúl.

Días más tarde la moto fue encontrada desarmada en el cauce del arroyo Los Toros y se confirmó que era propiedad de las víctimas.

Los cadáveres fueron hallados el domingo 2 de abril enterrados en una fosa ubicada en la propiedad de Dlugokinski.

En su indagatoria, Bublitz mencionó que el 28 de marzo al mediodía se hallaba en su casa de Puerto Panambí y llegaron Víctor y Pablo Dlugokinski, sus cuñados. Se quedaron a almorzar y luego le invitaron “para dar una vuelta”, indicó.

“Cuando salimos de mi casa eran las 16, 16.30 y en el camino, llegando a la casa de Víctor, ellos me contaron que habían matado a esa pareja de Olivia Márquez y Sandro Leiva porque descubrieron que habían matado a su padre, llamado Ildo Victoriano Dlugokinski. Ellos habían desarmado la moto de la pareja y yo no sabía qué hacer. Me puse muy nervioso y ellos me pidieron que los ayude a deshacerse de la moto”, relató.

Y agregó: “El que más habló fue Víctor y no sé si en esos momentos Pablo dijo algo más. Recuerdo que Víctor dijo: ‘mirá gurí, nos mandamos una cagada’. Me dijo que mataron a la pareja y ahí se nubló mi mente, me puse nervioso, no sabía qué hacer, no podría creer lo que me estaban contando”.

Caso Guayaré

Con relación al hecho que tiene como imputado al fisicoculturista Batista, mientras la víctima permanece postrada por las lesiones que sufrió, el agresor aguarda el juicio oral en libertad.

Asimismo, las autoridades judiciales que excarcelaron a acusado también ordenaron custodia policial permanente para Guayaré. Es decir que reconocen la peligrosidad del hombre, pero le otorgaron la libertad, al menos hasta que se llegue a una sentencia.

En ese contexto, tal como publicó este matutino en exclusiva, hace apenas dos semanas Batista volvió a ser denunciado por agredir a un hombre en la vía pública, aunque el hecho quedó encuadrado como una contravención.

Con respecto al hecho por el que será juzgado, el fisicoculturista fue excarcelado en abril del 2018 mediante un auto de soltura. La misma resolución estableció la prohibición de acercamiento a 300 metros del lugar de residencia o donde se halle Guayaré.

Asimismo, tiene absolutamente prohibido alejarse de la ciudad sin la debida justificación y autorización legal.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de instrucción Miriam Silke valoró las pruebas existente contra el imputado para probar el ataque sufrido por Guayaré.

“La agrede físicamente jalándola de los cabellos hacia el suelo y que a raíz de su caída se produce un desplazamiento de las vértebras cervicales sobre un tumor y este sobre la médula. O sea, produciéndole cuadriplejia y con ello la pérdida de la sensibilidad y movimiento de sus cuatro miembros y con ello la inutilidad permanente para el trabajo”, precisó la representante de la fiscalía.