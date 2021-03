Prórroga para presentar certificado de aptitud física será por todo el año

martes 30 de marzo de 2021 | 3:30hs.

Antes de la pandemia era común que al inicio del dictado de las clases se presente el certificado de aptitud física de cada alumno en las instituciones escolares. Sin embargo, este año se decidió en conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Salud Pública que ese requisito no sea obligatorio y la prórroga se extenderá por todo este año, según lo ratificó Horacio Nacke, director de Educación Física del Ministerio de Educación, en una entrevista con el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.

La decisión se había tomado previo al inicio de las clases presenciales en la provincia con el objetivo de evitar las aglomeraciones de padres en los diferentes centros de salud.

Según se había indicado el certificado de aptitud psicofísica debe ser presentado en sala de 5 años, luego en tercer grado, en séptimo y al tercer año de secundaria. En este sentido, se especificó que quienes no puedan realizar alguna actividad física, no necesitarán renovar su certificado presentado con anterioridad.

“Si un padre ve que su hijo tiene alguna dificultad y quiere avisar a los docentes, será bueno que establezca que el niño no está en condiciones de hacer actividad física hasta tanto pueda presentar el certificado, de modo que no se obligue al chico. Si puede hacer, lo hace y si no, no”, se había explicado.

Por otra parte, Nacke, hizo referencia al dictado de las clases de educación física, que fue en su momento una de las más habladas porque supone mucho contacto entre los estudiantes. Señaló que se están llevando adelante en toda la provincia de manera cuidada y según cómo lo establezca cada establecimiento educativo acorde a su realidad y matrícula.

“Hay algunas que están con su actividad normal de educación física, otras que tienen semana de por medio, otras que lo hacen en el mismo turno y no a contraturno como antes. La dirección de educación física trabaja con todos los coordinadores con las recomendaciones basándonos en los protocolos que ya están aprobados por el gobierno”, señaló el profesional.

Nacke reconoció los beneficios que tiene la actividad física y deportiva en el refuerzo del sistema inmunológico de cada individuo. En ese sentido, indicó que según los primeros informes que presentaron los profesores de educación física de las escuelas hubo una notable dificultad en la motricidad de los estudiantes por la poco o nulo ejercicio que se hizo durante el año pasado cuando las clases fueron 100% virtuales.

Se cumplen casi un mes del retorno de las clases en Misiones que se desarrollan en la modalidad dual, entre lo presencial y lo virtual. Tanto los alumnos como docentes y padres todavía están adaptándose a esta nueva normalidad y modos de ser y comportarse en las aulas.

Muchas de las escuelas de la provincia presentaron casos positivos de coronavirus pero que se dieron en los ámbitos intrafamiliares y no dentro de la escuela, según aseguraron las autoridades.

Hasta el momento sólo un colegio, el CEP 40 de Pozo Azul, suspendió sus actividades por los contagios; las retomará el 6 de abril.

En las demás escuelas se aislaban sólo las burbujas donde estaban estos positivos. No obstante, se remarca que en el protocolo de vuelta a clases se recalca que nadie que tenga algún síntoma compatible con coronavirus debe asistir a la escuela para evitar cualquier riesgo de contagio.