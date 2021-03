Se paró sobre la pelota y desató la furia de los rivales

martes 30 de marzo de 2021 | 6:01hs.

Una provocación innecesaria, que de milagro no derivó en una batalla campal. El reloj marcaba los 30 minutos del segundo tiempo y Atlas le ganaba con comodidad a Leandro N. Alem en el clásico de General Rodríguez. En ese momento Fernando Maldonado realizó una maniobra que fue tomada como una burla por sus rivales.



El mediocampista, que había ingresado en la segunda parte, se paró encima de la pelota e hizo el gesto de quien intenta divisar algo, como analizando a quién le iba a hacer un pase. Inmediatamente, un jugador del Lechero lo empujó al pasto, al tiempo que otros futbolistas del elenco visitante fueron a buscarlo directamente para intentar agredirlo. Se formó un tumulto y hasta se vio algún intento de golpe de puño, pero afortunadamente la situación fue rápidamente controlada y no pasó a mayores.



El duelo pudo continuar con total normalidad y el resultado ya no se modificó. Atlas se impuso por 2 a 0 en el estadio Ricardo Puga gracias a los goles de Lucas Scarnato -de penal- y Kevin Damián González. Así, llegó a los siete puntos y se acomodó en el tercer puesto de la tabla de la Primera C. Alem, que cosecha dos empates y dos derrotas, quedó relegado al puesto 16.