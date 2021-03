Intervino en una pelea y recibió un tiro en el abdomen

martes 30 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 37 años fue herido con un arma de fuego en Eldorado, luego de verse involucrado en un confuso episodio.



Por el hecho, la Policía de Misiones buscaba ayer al agresor.



Según detallaron fuentes policiales, la víctima es Teodoro R. (37), de nacionalidad paraguaya, y terminó con una bala alojada en el abdomen, por lo que los profesionales médicos del Samic de Eldorado tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente.



De no mediar complicaciones, tendrá 40 días de recuperación.



Los efectivos de la Comisaría Segunda fueron advertidos del hecho ayer a las 5 de la mañana, luego de un llamado de los vecinos en el kilómetro 1. Al llegar, sobre la calle Morón, encontraron al herido.



Al entrevistarse con él, no pudo dar muchas precisiones, sólo dijo que había sido atacado de imprevisto por un desconocido en la vía pública. De esta forma se dispuso rápidamente su traslado al nosocomio.



El trasfondo

Fueron los vecinos quienes dieron un parte más pormenorizado de los sucesos y terminaron señalando al implicado.



Según dijeron, un morador de la cuadra estaba discutiendo con su pareja, hasta que llegó Teodoro y buscó intervenir.



En ese momento el irascible, identificado como Charly, volvió a su casa y tomó un arma de fuego.



Los presentes dijeron que disparó al menos cinco veces, aunque por fortuna sólo uno de esos disparos impactó en el cuerpo de la víctima.



El agresor, en tanto, huyó de la escena y hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre su detención.