Acusado de doble intento de homicidio cambió de abogado por tercera vez

martes 30 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Luego de mantener una pequeña discusión con el defensor oficial del Tribunal, apenas unos minutos antes de que se iniciara el debate que lo tiene como único imputado por el doble intento de homicidio ocurrido en octubre de 2017 en perjuicio de su ex pareja y el abogado de la mujer, el policía Rael Muller (37) solicitó ayer por tercera vez a los miembros del Tribunal Penal Uno de Eldorado el cambio de patrocinante en el juicio.



Y tras la lectura del auto de elevación del expediente del caso a las partes, los magistrados hicieron lugar al pedido del acusado y optaron por pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, jornada en donde se espera que se reanude el proceso en contra del uniformado con un nuevo abogado particular ya designado por Muller.



Tras casi 50 días de la última suspensión -la primera fue el 2 de marzo del año pasado-, ayer el uniformado llegó al recinto judicial junto al defensor oficial del tribunal, Rodrigo Torres Muruat, con quien mantuvo una larga charla instantes antes del comienzo del juicio.



Según pudo presenciar este matutino, durante la charla el imputado le recriminó con tono alto al abogado que supuestamente no estaba cumpliendo con su trabajo. Incluso lo acusó de perjudicarlo en el proceso ante la atónita mirada de periodistas y otros miembros del Tribunal que presenciaban el tenso diálogo.



Por otro lado, como no sucedió en las otras oportunidades, el efectivo en ningún momento adelantó ayer su intención de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, como sí lo hizo el 8 de febrero pasado cuando en principio pidió hablar con la Fiscalía para fijar una pena, aunque después volvió atrás en sus pasos y despidió a quien en ese entonces era su abogado.



Es por ello que minutos antes de las 8.30, la magistrada Teresa Ramos -presidente- y sus pares Lyda Gallardo y Atilio León ingresaron al recinto para dar comienzo al esperado debate.



Aunque tras la lectura de la acusación que pesa sobre el efectivo, este último pidió la palabra y realizó el mencionado cambio de defensor.



Según comentaron fuentes consultadas por este medio, tras la salida de Torres Muruat, ayer se dejó constancia ante las partes que el abogado particular Reyes fue quien asumió la representación de Muller.



Y si bien desde el lado del acusado se esperaba que tras la mencionada modificación se podría reprogramar el debate para más adelante para que Reyes pueda leer con tiempo el expediente completo, esto finalmente no sucedió.



Durante los pocos minutos que duró la primera jornada, el representante de la fiscalía, Federico Rodríguez, pidió que se incorpore a la acusación contra Muller el agravante de violencia por el uso de arma de fuego. Requerimiento que fue concedido por los jueces.



Cabe recordar que el auto de elevación a juicio contra el acusado fue girado al Tribunal bajo la imputación de homicidio simple y homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, ambos en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad, agravada por la condición de funcionario público, todo en concurso real.



Dos testigos faltaron

Para la jornada de ayer se esperaba que tres testigos pudieran dar testimonio sobre lo acontecido durante la mañana del 23 de octubre de 2017 sobre la ruta nacional 19, en Bernardo de Irigoyen, aunque dos de ellos no asistieron al recitno y justificaron el faltazo por cuestiones de enfermedad. Ambos son vecinos de una chacra donde las víctimas pidieron auxilio tras el ataque a tiros en la ruta por parte de policía.



Quien sí acudió fue Mario Durán, una de las víctimas que tiene el caso.



El abogado, actual titular de la defensoría de Bernardo de Irigoyen, al momento del hecho se desempeñaba como patrocinante legal de Vanesa Peralta, ex pareja de Muller, en una demanda por alimentos que la mujer había iniciado ante la Justicia de Familia de Eldorado.



Fue justamente cuando las dos víctimas se trasladaban a una audiencia a la Capital del Trabajo en la Chevrolet S-10 del letrado cuando sucedió la agresión.



Finalmente, Durán no tuvo la chance de poder atestiguar en el juicio, aunque en un breve diálogo con este medio indicó que espera mañana poder concretar dicho trámite y así terminar de una buena vez con lo que considera un “abusos de las normas procesales” por parte de Muller.



“No cabe ningún tipo de nulidad, aunque sea por el beneficio de la defensa. Él está abusando de todos con lo que hace, alguna cosa va a oponer seguro porque sabe que hay pruebas contundentes en su contra”, añadió Durán, quien durante la etapa de instrucción del caso se constituyó como querellante particular en la pesquisa.

Con la información de

corresponsalía Eldorado