Padre protestó frente al juzgado pidiendo una resolución judicial

martes 30 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Con bombo en mano, el músico Maximiliano Petroff Valdés llevó adelante ayer por la mañana una protesta pacífica frente a la sede del Juzgado de Familia de Eldorado para pedir que los jueces de la Cámara de Apelaciones de la provincia dicten inmediata sentencia sobre el cuidado unilateral de su hija de 10 años que le fuera otorgado en primera instancia.



El fallo, dictado por el magistrado Juan José Antonio Palacio, que se encontraba a cargo del juzgado, data de agosto de 2020. Luego de conocido el veredicto, la madre de la menor apeló la medida y desde entonces el musico espera una resolución favorable.



En diálogo con este medio, Valdés sostuvo: “Yo lo que pido es que la Justicia defina la situación. Incluso el defensor actuante está de acuerdo con el fallo de primera instancia, pero aún la Cámara de Apelaciones no resuelve nada”.



Según añadió el entrevistado, los motivos por los que la Justicia le otorgó el cuidado unilateral de la hija están contemplados en el nuevo Código Civil, en el que se resguarda, ante todo, el deseo del menor.



“Mi hija, que está próxima a cumplir 11 años, dejó en claro en las distintas audiencias que quiere vivir conmigo, que quiere volver a Buenos Aires conmigo, donde vivo, y eso fue fundamental para que me dieran el cuidado, pero toda esta dilatación de la Justicia sólo complica las cosas”, agregó.



A su vez indicó: “Mi ex mujer en el mes de diciembre se trasladó desde Eldorado, donde residía, y decía que iba a ser su residencia permanente a la provincia de Córdoba y allí inició un nuevo juicio. Lo que necesito es que la Justicia en Misiones defina la situación judicial acá y que respete los deseos de mi hija”.



El padre tuvo que viajar desde Buenos Aires para poder hacer visible su caso ante las autoridades del juzgado eldoradense.



Para ello instaló frente a la sede judicial su utilitario con carteles alusivos y colgó una bandera referente al tema.



“Voy a estar esta semana todos los días presente frente al Juzgado intentando que la Cámara tome conciencia del daño que le están haciendo a mi hija con toda esta indefinición. La idea, ya que soy músico, es cantar un par de canciones como para llamar la atención. Pensaba hacerlo hoy (por ayer) pero la lluvia lo impidió”, señaló.



En medio de la pacífica presencia de Valdés en el lugar, otros padres con situaciones similares le hicieron llegar su apoyo. Y algunos de ellos se comprometieron a manifestarse con él durante la jornada de hoy.