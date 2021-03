Paraguay recibió 100 mil vacunas de la India

martes 30 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El primer lote de 100 mil vacunas donadas por la India arribó ayer al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de Paraguay. Las dosis de Covaxin serán almacenadas hasta que una entidad regulatoria de alto nivel emita la autorización para su uso.



Se espera que luego lleguen otras 100 mil dosis aunque no hay aún fecha estimativa para esa segunda entrega. Con las que llegaron se planea inyectar dos dosis a 50 mil personas, en un intervalo de cuatro semanas.



Hasta la fecha, Paraguay recibió -entre donaciones y vacunas compradas- 163 mil dosis contra el Covid-19: 4 mil de la Sputnik V; 36 mil vacunas AstraZeneca del mecanismo Covax (con el que se reservó 4.300.000); 20 mil dosis de Sinovac, donadas por Chile, 3 mil vacunas Sinopharm, donadas por los Emiratos Árabes Unidos y 100 mil dosis de Covaxin.



Muertos en San Pablo

La ciudad de San Pablo, la más grande de Brasil y Sudamérica, anunció ayer la contratación de al menos 50 vehículos de transporte escolar, que por la cuarentena no están trabajando, para trasladar cadáveres de fallecidos por Covid-19 de los hospitales a los cementerios con el objetivo de no extender el colapso sanitario al sistema funerario.



El intendente Bruno Covas también aplicó un plan de emergencia en el sistema funerario ya que aumentaron en marzo un 30% los entierros en cuatro cementerios públicos. San Pablo tiene más del 90% de ocupación hospitalaria y como el resto del país se encuentra bajo el asedio de la segunda ola de coronavirus desde febrero. El 64,4% de los infectados son de la variante P1, la poderosa cepa de Amazonas, surgida en la ciudad de Manaos.



En el marco de su crisis sanitaria y política, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, le presentó su renuncia al presidente Jair Bolsonaro, según fuentes gubernamentales citadas por las cadenas GloboNews y CNN Brasil.



La caída de Araújo había sido reclamada por la mayoría del Senado, que había anunciado una apertura de juicio político por su negligencia en la diplomacia frente a la política de adquisición de vacunas. También renunció ayer el ministro de Defensa, Fernando Azevedo Silva.