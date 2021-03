Contagios de Covid-19 no ceden pero la ocupación de camas críticas es de 52%

martes 30 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Desde hace unos meses los casos de Covid-19 están por encima del centenar en Misiones, todos los días. Asimismo, a diario se notifican oficialmente entre una o hasta cuatro muertes a consecuencia del Sars-Cov-2. Algunos causan mayor conmoción que otros, como fue el fallecimiento de la joven de 25 años de San José, el miércoles pasado. Por el desenlace fulminante, se abrió una causa judicial y se solicitó una autopsia del cuerpo, dado que la paciente no tenía comorbilidades y su deceso se produjo en menos de 24 horas desde que fue diagnosticada con la enfermedad.



Paralela a esa realidad que marca que la curva de contagios no cede, se erige otra lectura respecto a la respuesta del sistema sanitario en esta pandemia. En la provincia, las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), tienen un 52% de saturación de camas, es decir, todavía la infraestructura hospitalaria contiene los pacientes de Covid como de otras dolencias. Una situación muy diferente a la que viven los países vecinos como Paraguay o Brasil, donde los hospitales están desbordados.



De un total de 130 camas críticas para adultos, hay 68 ocupadas y 62 libres. Los datos corresponden a la última semana de este mes (20 al 26 de marzo), período en que Misiones registró 902 casos de Covid y 71 muertos, siendo marzo el mes que más víctimas mortales acumuló. El Territorio accedió al informe Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2021, cuyo informe contempla la ocupación de camas de pacientes con Covid y otras patologías.



Cuentan con terapia intensiva en Posadas además del hospital Escuela Ramón Madariaga, también el hospital Favaloro, hospital de Fátima, hospital Materno Infantil, hospital de Pediatría Fernando Barreyro; de Oberá el Samic, al igual que en Puerto Iguazú, Eldorado y San Vicente y el hospital de Leandro N. Alem



Más allá del promedio general, hay determinados lugares con más demanda u ocupación respecto a otros. Es el caso del hospital de Fátima, que se convirtió en un centro de referencia en la atención de infectados con coronavirus, hasta el viernes 26 de marzo tenía 75% de ocupación de camas UTI: de ocho camas críticas, sólo dos estaban libres. El hospital Samic de Eldorado tiene 66,6% de saturación, doce camas ocupadas de un total de 18 y únicamente un respirador disponible.



En el hospital Ramón Madariaga de 40 camas críticas, 25 están ocupadas (62,5% de saturación); en el hospital Samic de Iguazú de ocho camas, cinco están ocupadas (62,5%); en el Samic de Alem, de cinco camas de adultos tres están ocupadas (60%); en el hospital René Favaloro de Posadas, de siete camas, tres están ocupadas (40%); en el Samic de Oberá de 29 camas UTI adultos, once están ocupadas (37,9%).



Los que tienen menos saturación son el Hospital Materno Neonatal, de seis camas, dos estan ocupadas (33%) y el hospital de San Vicente, de nueve camas, solo una esta ocupada (11%).



De las 322 camas con gas que tienen los hospitales con terapia intensiva, 164 están ocupadas y 158 están disponibles en distintos puntos de la provincia, según detalla el informe estadístico.



En cuanto al uso de los respiradores artificiales: de los 108 que tiene el sector público misionero (tenía sólo 77 antes de la pandemia), 77 están ocupados. De esa cifra, 54 corresponde a pacientes adultos y 23 a pediátricos. Así la saturación de respiradores es del 50,5%.



Letalidad

La cifra que sufrió un incremdento es la tasa de letalidad. Al 4 de marzo era de 1,7% en la provincia mientras que al viernes 26 de marzo es de 1,84.



El índice de letalidad se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas que se contrajeron el virus.



Total de camas

De 1.616 camas (clínicas, emergencias, UTI) que había antes de la crisis que desató el Covid-19 se incrementó a 2.009 en la actualidad. De ese número sólo lo que respecta en camas críticas en los hospitales de Nivel II y III, se pasó de 104 camas críticas en marzo de 2020 a 185 en marzo de este año (130 son camas exclusivamente para adultos). Se incrementó de 416 camas (con gases) a 604 y se proyectaron 50 hospitales de campaña en distintos puntos de la provincia con una capacidad de 2.587 camas de aislamiento, las cuales no fueron utilizadas.

Cifras de marzo: hasta el 26 inclusive

CASOS

902

Contagios de Sars-Cov-2 notificó oficialmente el Ministerio de Salud Pública entre el 20 y el 26 de marzo inclusive

VÍCTIMAS

71

Personas murieron a causa del Covid en marzo, hasta el 26 inclusive. Se registró además la víctima más joven: mujer de 25 años.

DISPONIBILIDAD

62

Camas de terapia intensiva libres (para adultos) tiene aún el sistema sanitario de Misiones. El hospital de Fátima, con más saturación.

INSUMOS

77

Respiradores están siendo ocupados en la provincia, de los cuales 54 son pacientes adultos y 23 pediátrico.

Hay 108 en total.

Cómo fue el incremento de los casos desde marzo de 2020

Misiones registró en una primera etapa pocos enfermos de Sars-Cov-2, según las cifras oficiales: ocho o diez contagios diarios entre marzo y agosto del año pasado. Septiembre fue el primer récord de casos, 25 personas se habían infectado de Covid. Actualmente los positivos no bajan de 100 y el virus se extendió a unos 40 municipios. Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú fueron los lugares más complicados. Ahora el parte epidemiológico notifica que los contagios se acercan a los 12 mil, desde que se detectó el primero el 27 de marzo de 2020.



El paciente cero en Misiones se trató de un posadeño, de 71 años, que estuvo en zona de riesgo. Estuvo internado en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, había regresado de España, junto a su esposa, y cumplía cuarentena en su domicilio cuando empezó a sentir síntomas: fiebre, tos, malestar. La primera víctima mortal en Misiones fue el camionero oriundo de San Vicente.