Alegra Med y el 0800, activos para consultas

martes 30 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Desde el último viernes se encuentra operativa la aplicación “Alegra Med-Misiones” para preinscribirse para turnos de vacunación contra el Covid-19 para los mayores de 60 años.



En los primeros días de operatividad se registraron inconvenientes dado que al intentar registrarse en la pantalla de los celulares se leía “estamos recibiendo más visitas de lo esperado. Por favor, aguarde un momento y vuelva a intentarlo”. En ese marco, se esperan los ajustes técnicos para que la app pueda funcionar a pleno.



Por otro lado, desde ayer por la noche se encuentra funcionando el 0800 444 3400, opción 3 para consultas por vacunación anticovid.



“El problema de la congestión fue porque en una hora se hicieron 12 mil descargas. En la provincia tenemos una población de más de 300 mil personas para vacunar. Pedimos paciencia, que intenten descargarla”, señaló Ángel D’Annunzio, responsable de la app.



En esa línea, D’Annunzio mencionó que “una vez que la gente comenzó a bajar la aplicación, los servidores estadounidenses de Google y Apple lógicamente toman esto como una alarma porque - según explican los técnicos- cuando hay una bajada masiva ellos deben descartar que no sea un spam o un hacker que tenga otra intención que no sea la original. Tienen que transcurrir varias pruebas, en ese lapso hacen cortes transitorios. Eso pasó después del viernes, se está solucionando, hoy ya está funcionando mejor”.



En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, explicó que “la aplicación otorga un turno directamente para vacunación en el momento que hay dosis disponibles en la provincia. En el caso de que no haya vacunas disponibles se otorga un pre-turno que le garantiza a la persona estar en una lista de espera, que cuando desembarquen los nuevos lotes ya esté armado el listado, y se le enviará un mail al paciente con el turno confirmado”.



Y enfatizó: “Es importante que en la aplicación completen todos los datos para poder localizar a la persona. Ahora la aplicación está destinada para mayores de 60 años, con el correr de los días se irá agilizando a medida que lleguen más lotes. Buscamos un sistema ágil y seguro para hacer una buena organización”.



Por otra parte aclaró que desde un celular se pueden sacar varios turnos. “Si quiero anotar a papá y después a mamá, hay que cerrar la sesión y registrarse de nuevo”, indicó.



Otros soportes

Respecto al 0800 “funcionará como un soporte y habrá diez personas que se encargarán todo el día para poder suplir a aquellas personas que - por alguna circunstancia técnica- no puedan hacerlo con el celular”.



Además se habilitaron dos números de WhatsApp para que directamente el usuario se comunique con el grupo técnico ante inconvenientes con la aplicación.

