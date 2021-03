Desafío europeo

martes 30 de marzo de 2021 | 6:05hs.

El DNI de Gonzalo Weiss dice que tiene 17 años. Pero su aplomo para asumir los retos parece que duplica su edad. El misionero encarará este 2021 su gran desafío en España, donde hará base para comenzar a transitar su experiencia en el rally europeo, con el claro fin de consolidarse.



“La idea era correr todo el campeonato ibérico y por un tema de falta de presupuesto no vamos a poder hacer todo el campeonato. Pero el equipo me lleva de piloto de pruebas y haremos algunas carreras por lo menos seis, tres en tierra y tres en asfalto y varios test con los autos del equipo”, resumió el joven de Aristóbulo del Valle acerca de este gran desafío que comenzó a gestarse a inicios del 2020.



Sobre su participación en el equipo español, agregó que “estaré viajando a todas las carreras a hacer trabajos de hojas de ruta y demás para conocer los caminos y afirmarme bien este año y si Dios quiere el año que viene hacer completo el campeonato.



Iba a hacer todo el campeonato, pero por el presupuesto no llegué a completar”.



En ese sentido, contó que “había un piloto portugués que quería comprar la butaca y me llama el dueño del equipo y me da la oportunidad de ser piloto de pruebas de ellos; ayudar y hacer las carreras que pueda con el presupuesto”.



El piloto misionero contó que “voy a ir, testear los autos y asentarlos para los otros pilotos. Y vamos a hacer pruebas con autos más chicos, formarme, mantenerme en movimiento y el año que viene correr todo el año”.



Para ello será clave el sostén de quienes le abrieron la puerta al Viejo Continente. Por ello, mencionó que “sigo con (el argentino) Facundo Regalía como manager y con (José) Cohete Suárez como mi coach. En junio vuelvo si no salen los papeles de radicación y si sale, me quedo hasta diciembre”.



“La idea es hacer tres carreras en tierra y tres en asfalto, apostar a hacer vidriera. Agradezco al equipo y a las empresas que me acompañan”, puntualizó el misionero que viajará el próximo lunes, se radicará en La Coruña (Galicia) y correría la Copa Ibérica, el Súper Campeonato de España y la Copa Gallega.





¿Con qué expectativas vas?

Con muchas ganas de aprender y de poder servirle al equipo en lo que me necesiten.



¿Hay nervios?

Sí, creo que los nervios siempre están; miedos y demás pero varias emociones encontradas tengo, ya que siempre soñé esto y saber que lo pude concretar me da mucha felicidad; lo demás llegará solo.



¿En qué momento dijiste ‘se va a dar’?

Creo que cuando hablé con Amador Vidal (dueño del equipo) al final del test sabía que se podía dar pero la verdad que hasta ahora parece un sueño todo, pero ya tenemos que centrar la mente en lo que tengo que hacer y está todo en manos de Dios y sin dudas irá todo bien.



¿Te ponés objetivos?

Sí, el objetivo es crecer deportiva y personalmente crecer y aprender, los resultados sin dudas que irán llegando solos, los voy a buscar y espero no tardar! Pero lo importante es aprender.

Un dato para tener en cuenta

Gonzalo probó un Peugeot 208 el 4 en diciembre del año pasado, lo que le valió estar en carpeta para la temporada. Ahora residirá en Vimianzo, provincia de La Coruña, España, donde trabajará con el equipo ARVidal para disputar seis pruebas sobre tierra y asfalto a bordo del vehículo francés. Ahora el misionero afrontará una preparación, con el sostén de su coach José Antonio Suárez y la agencia Road to Success, de cara al 2022: la Peugeot Rally Cup Ibérica.