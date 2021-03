Liberaron el barco en el Canal de Suez y el comercio mundial respira

martes 30 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El Ever Given fue reflotado ayer y el Canal de Suez se reabrió al tráfico, casi una semana después de que el mega barco se atascara, dijo la Autoridad del Canal de Suez (SCA) mientras imágenes de la televisión local mostraban que avanzaba lentamente por el canal.



“El almirante Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, anunció la reanudación del tráfico marítimo en el Canal de Suez”, dijo la SCA en un comunicado, poco después de que los sitios de transporte mostraran que habían bloqueado una vez más la vía fluvial en diagonal.



El Ever Given -de 400 metros de eslora y 220.000 toneladas- estaba atascado en diagonal desde el martes en el canal y suspendió completamente esta vía de agua de unos 300 metros de ancho que es una de las más transitadas del mundo.



Numerosos remolques y dragas para aspirar la arena debajo del navío fueron movilizados en las operaciones de rescate.



El remolcador holandés Alp Guard llegó a primeras horas de la noche del domingo y el italiano Carlo Magno ayer por la mañana, según las páginas de visualización del tráfico marítimo.



El domingo por la mañana, ya se habían retirado unos 27.000 metros cúbicos de arena, a una profundidad de 18 metros.



Más temprano, el presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, no esperó a que el barco estuviera totalmente liberado para congratularse por la operación. “Hoy-por ayer-, los egipcios consiguieron poner fin a la crisis del navío encallado en el canal de Suez, pese a la gran complejidad técnica del proceso”, tuiteó ayer el mandatario.



Pérdidas millonarias

Por el canal de Suez circula en torno al 10 por ciento del comercio marítimo internacional y cada día sin actividad supuso importantes retrasos y costes.



El valor total de las mercancías bloqueadas o que tuvieron que tomar una ruta alternativa difiere según las estimaciones: desde 3.000 millones de dólares diarios según Jonathan Owens, experto en logística de la universidad británica de Salford, hasta 9.600 millones según Lloyd’s List. Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto perdió entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre.



Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, Rabie no descartó el sábado que un “error humano” haya provocado el incidente.



Efectos colaterales

La crisis obligó a las empresas a elegir entre esperar o desviar los barcos por África, lo que suma una enorme factura de combustible, 9.000 kilómetros (5.500 millas) y más de una semana de viaje para el viaje entre Asia y Europa.



Rusia ofreció asistencia el domingo, siguiendo a otros países, incluido Estados Unidos, que han hecho ofertas similares.



En una señal de los efectos colaterales del bloqueo de Suez, las autoridades de la Siria devastada por la guerra dijeron que la crisis había afectado sus importaciones de combustible de Irán y lo había obligado a racionar los suministros ya escasos.