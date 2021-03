Un ex policía, juzgado por la muerte de George Floyd

martes 30 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Derek Chauvin está acusado de asesinar por asfixia al afroestadounidense George Floyd hace casi un año en Minneapolis, una muerte que desató históricas protestas contra el racismo.



Un ex policía blanco comenzó a ser juzgado ayer, acusado de asesinar por asfixia al afroestadounidense George Floyd hace casi un año en la ciudad de Minneapolis en un caso que desató históricas protestas contra el racismo en Estados Unidos, en un proceso que es considerado también un virtual referendo sobre la justicia para el país.



El fiscal del caso dijo al jurado que el expolicía Derek Chauvin, de 45 años, mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos, casi un minuto más que lo que se creía hasta ahora, pese a que la víctima le dijo 27 veces: “No puedo respirar”. Luego del alegato del fiscal, el jurado vio el video grabado por un transeúnte que muestra el momento en que Chauvin presiona su rodilla contra el cuello de Floyd, de 46 años, quien grita que no puede respirar antes de perder el conocimiento.



Poco antes, el fiscal Jerry Blackwell dijo al jurado que Chauvin “no aflojó, no se levantó” pese a las súplicas desesperadas de Floyd. “Puso su rodilla sobre su cuello y su espalda, apretándolo y exprimiéndolo, hasta arrancarle el mismísimo aliento -no, señoras y señores-, la mismísima vida”, señaló.