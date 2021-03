Nación decidió no aplicar restricciones para viajar

martes 30 de marzo de 2021 | 1:04hs.

El gobierno nacional decidió por el momento no imponer nuevas restricciones para viajar en Semana Santa a distintos puntos del país.



Ayer, tras una reunión interministerial, el ministro de Turismo Matías Lammens indicó que “el mensaje general es que vamos a tener la posibilidad de tomarnos unos días en Semana Santa, con mucho cuidado”. Afirmó que los argentinos podrán visitar distintos puntos del país “tal como estaba previsto”, pero llamó a “extremar el cumplimiento de los protocolos””.



El ministro Lammens anticipó además que a partir del miércoles se registrará una mayor presencia de controles en terminales de colectivos, trenes y aeronáuticas. “Haremos hincapié en el cuidado colectivo”, deslizó.



“Tenemos que aprender a convivir con el virus. Se trata de cuidarnos y cumplir los protocolos, pero no de seguir restringiendo actividades. Entendemos que es importante por el impacto económico que tiene el turismo y también por una cuestión de salud mental”, continuó Lammens, resumiendo las conclusiones a las que arribaron en el encuentro en Casa de Gobierno.



En lo que refiere a post semana santa, determinó que “nos apoyamos en lo que dicen los especialistas. Evaluaremos si es necesario, pero hoy estamos con esta decisión que tiene que ver con cuidar el impacto económico en el turismo y con que la gente pueda disfrutar del tiempo libre”.



En ese sentido, el infectólogo Pedro Cahn dijo: “Al día de hoy no hay motivos para pensar en una cuarentena estricta ni un retorno a la fase 1.



Asimismo, y si bien desde la Casa Rosada se fueron tomando en la última semana decisiones administrativas, el gobierno nacional delegó en las provincias las decisiones sobre posibles restricciones horarias nocturnas. En ese sentido es posible que algunos distritos impongan nuevas limitaciones a la circulación, a las reuniones sociales y a determinadas actividades ligadas a la recreación. Ayer lo anunció La Rioja. Hoy lo haría también la provincia de Buenos Aires.



En el caso de Misiones no habría cambios por el momento, aunque sí se insiste en los cuidados y el refuerzo de los controles, tanto en los ingresos a la provincia como en atractivos y terminales.



En Misiones

Misiones figura en el grupo de provincias que encendieron las alarmas, principalmente por su cercanía a Brasil y Paraguay con sus sistemas sanitarios colapsados.



En este sentido, fuentes oficiales de Casa Rosada adelantaron ayer a El Territorio que desde la semana próxima se exigiría un test de PCR negativo a los conductores de camiones de carga que ingresen a nuestro país. Hasta este momento, esa obligación la tienen las personas que ingresan a la provincia por vía terrestre o aérea, pero no los conductores de los camiones de carga, que a partir del próximo lunes también tendrían este requisito.



De acuerdo a las estadísticas nacionales sobre el avance del Covid19 hay 45 departamentos de 13 provincias que se encuentran en mayor riesgo porque superaron los parámetros de dos indicadores, que miran con lupa desde el Ministerio de Salud de la Nación y en esa lista figuran las ciudades misioneras de Posadas y Montecarlo. Esos dos indicadores son el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados en los 14 días previos, cuando ese resultado es superior a 1,20. Y el segundo indicador es cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, es superior a 150.



En ambas situaciones según explican desde el Ministerio de Salud de la Nación, se habilita a que las autoridades provinciales puedan tomar medidas restrictivas a la circulación de personas en sus territorios.

Reunión de Salud con cámaras turísticas

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el ministro de Turismo, Matías Lammens, mantuvieron una reunión ayer con autoridades de las cámaras y federaciones del turismo y hotelería de todo el país, con el fin de actualizar y reforzar el cumplimiento de las medidas de cuidado.



“Tenemos que redoblar los esfuerzos”, indicó la ministra, por eso “es importante repasar los protocolos y fortalecerlos para tener una Semana Santa cuidada, minimizar la transmisión y enlentecer lo más posible el aumento del número de casos”.



Por su parte, Lammens expresó: “Es toda una apuesta para nosotros tener turismo abierto en Semana Santa y una responsabilidad enorme, por eso pedimos que el esfuerzo se redoble en cada uno de los establecimientos de todo el país”.