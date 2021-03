Semana Santa con 70% de ocupación hotelera y refuerzo en los controles

martes 30 de marzo de 2021 | 6:05hs.

A dos días de Semana Santa, las expectativas siguen en aumento ante la posibilidad de continuar con el repunte del turismo interno. No obstante, y justamente teniendo en cuenta que podría haber un boom en los diferentes atractivos, se viene trabajando fuertemente en lo que son los protocolos y cuidados sanitarios, bajo la denominación “Semana Santa Segura”.



En ese marco, el gobierno nacional ayer evalúa una serie de medidas que tienden al cuidado y la organización, delegando en las provincias la toma de decisiones respecto a esta cuestión (más información en página 7).



En Misiones, por su parte, hace ya varias semanas se viene trabajando en el tema, poniendo a punto los atractivos y en coordinación con los privados, a fin de sacar provecho de una fecha muy ventajosa para la economía, pero sin sufrir consecuencias en la salud, tal como se viene dando con buenos resultados hasta ahora.



Uno de estos cuidados tiene que ver con un endurecimiento de los controles que se hacen en el ingreso a la provincia, en las vías de acceso de la frontera con Corrientes, además de un refuerzo también en las terminales, puntos turísticos y comerciales (ver Requisitos...).



De acuerdo a lo confirmado a El Territorio por el ministro de Turismo de la Provincia José María Arrúa, hay un 70 por ciento de ocupación hotelera para esta Semana Santa. Lo que vaticina buenos números de recuperación para un sector que viene golpeado hace tiempo.



Al respecto, también se refirió Antonio “Tony” Lindstrom, subsecretario de Turismo de la Provincia, quien remarcó que “lo que ocurre con lo local es extraordinario. El misionero no le prestaba mucha atención a su provincia, desconocía bastante, y ha tenido una revalorización y la está disfrutando todos los fines de semana, pero así también el propio emprendedor turístico se dio cuenta el valor que tiene”.



“Vamos agregando experiencias, por ejemplo con los kayaks, con el objetivo de armar un circuito que funcione todo el año y permita mantener el turismo local y de cercanía, de poder salir todos los fines de semana”, explicó. Y argumentó: “hay un crecimiento en el turismo interno en todo sentido, en el misionero que salió a conocer su provincia y en el emprendedurismo privado que también ha valorado la importancia que tiene el movimiento interno”. Por eso también, mencionó que se están programando actividades para el fin de semana del 25 de mayo, para tratar de seguir sosteniendo esta demanda.



Acompañamiento y destinos

Como lo viene dando a conocer este medio, más allá de los tradicionales atractivos que Misiones ofrece a los turistas –como Cataratas y Moconá– la celebración de Semana Santa abre otro tipo de posibilidades, más ligadas al descanso y al turismo religioso.



Por su parte, Lindstrom mencionó algunas de las opciones que se tendrán y dijo que “venimos acompañando las actividades que organizan los distintos municipios, cada una con sus carteleras. El epicentro va a estar en San Ignacio, donde se abre la casa museo de Horacio Quiroga, con Cultura en Movimiento y va a haber ferias de arte. Se abre también la reserva de Osununú para las visitas a espacios naturales”.



En tanto, contó también el trabajo que se está haciendo en Corpus, que “le está dando mayor cuerpo a lo que son las Reducciones Jesuíticas que se inauguraron hace poco y ya hay varias actividades que se están complementando, entre ellas avistaje de aves”. “Las actividades se impulsan desde las áreas municipales de Turismo y nosotros vamos ayudando a promover todo eso, acompañando a los públicos y privados. Tenemos mucho en cuenta los protocolos, haciendo hincapié en que se acentúen los controles y cumplimiento de las normativas, se insiste en la necesidad de que visitemos un destino seguro, con mucha concientización en ese sentido”, dijo.



Recordó que se está trabajando también con el programa “El turismo es un derecho”, destinado a sectores económicos que no tienen posibilidades de recorrer la provincia. “Esta semana santa estamos trayendo delegaciones a la Cruz de Santa Ana, reducciones de Loreto y Parque de las Naciones”, informó.



Más atractivos

Otro de los atractivos buscados en esta época se encuentra en Apóstoles, donde la tradicional visita a las siete iglesias, las exposiciones de pesankés (huevos pintados y decorados), la bendición de canastas de alimentos para la posterior cena del sábado de gloria, la recolección de marcela, son sólo algunas de las costumbres que forman parte de la cultura en estas fechas.



Por su parte, el Parque Provincial Moconá sigue siendo la estrella del turismo interno, por lo que se prepara con nuevas actividades. Víctor Motta, secretario de turismo de El Soberbio, mencionó que “la idea es brindar toda la oferta, la gama que tiene el Alto Uruguay, con los municipios que la integran, con la ruta del Moconá, pasando por la cuestión gastronómica, la cultura, las actividades que se pueden desarrollar en las cuencas hídricas”.



En Iguazú, la Administración de Parques Nacionales autorizó la ampliación del cupo de visitantes a 5 mil personas. Se recuerda que para visitar el área protegida, la compra de tickets se debe realizar con anticipación y de manera online a través del sitio web ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques.

Con la información de

corresponsalía Puerto Iguazú

Requisitos para el ingreso a la provincia

Desde la Policía se confirmó ayer que se inició el operativo por Semana Santa, reforzando controles en toda la provincia, especialmente en puntos turísticos, comerciales y terminales. Se había informado días atrás que previendo un alto número de visitantes, se duplicaría el personal instalado en los ingresos a Misiones para agilizar los testeos y evitar aglomeraciones.



Misiones es una de las provincias que tiene, entre sus requisitos para ingresar, la presentación del certificado negativo de Covid-19. Se exige en los puestos Centinela, El Arco el hisopado negativo de 48 horas antes del ingreso. La exigencia es la misma en los aeropuertos de Posadas e Iguazú. Además, se requiere la app ‘Misiones Digital’ pero no se solicita seguro de viaje o cobertura sanitaria.