‘Implosión’ ganó la competencia argentina del Bafici

martes 30 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Del 17 al 28 de este mes se desarrolló el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), con funciones en cines y al aire libre con protocolo sanitario y también, proyecciones online gratuitas, lo que permitió llegar a más público.



El domingo fue la jornada de cierre del prestigioso festival, que dio a conocer a los ganadores de su 22ª edición, en su regreso tras un año de ausencia por la pandemia.



El cortometraje ‘Mi última aventura’, de los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, se llevó el Gran Premio de la Competencia Internacional. En el apartado de la Competencia Americana, el Gran Premio fue para la mexicana ‘Cosas que no hacemos’, de Bruno Santamaría Raz.



En tanto, ‘Implosión’, de Javier Van der Couter, se llevó el Gran Premio de la Competencia Argentina. Se trata de una ficción a partir del hecho trágico conocido como la Masacre de Carmen de Patagones y que tiene como protagonistas a dos sobrevivientes, Pablo Saldías y Rodrigo Torres, que se interpretan a sí mismos.



Por primera vez en la historia del festival, los cortometrajes compartieron con los largometrajes las tres secciones competitivas: nacional, americana e internacional.



En once días de actividades con estrenos y charlas con los elencos y directores, se proyectaron más de 90 películas. En la página de internet oficial del festival todavía se puede acceder a varios títulos y otros contenidos.



El director teatral, guionista y actor de teatro, cine y televisión, Iván Moschner destacó un título dentro del festival, ‘Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño’ de las directoras Eugenia Alonso y Josefina Pieres. La película documental estuvo en carrera dentro de la Competencia Oficial Argentina.



El actor misionero contó que asistió al estreno como espectador e hizo llegar a El Territorio, un escrito sobre la cinta, del que a continuación se publica un fragmento:



Con nombre de poema

“‘Cuando la primavera se escapa se libera del sueño’ se estrenó en el Bafici con la dirección de Eugenia Alonso y Josefina Pieres. Y la presentación de Ulises Langer. Es un documental que cruza los límites de la ficción en términos estéticos, y en esa libertad se pone de pie para hacer titilar un manifiesto de amor por la humanidad y su relación con les otres.



Ulises es el hijo de la directora Eugenia Alonso, que en la película, a modo de Próspero con su hija Miranda, invierte los roles de género para preparar a su hijo a entrar por sus medios al mundo. Con la elegancia de una ‘presentación en sociedad’, ambos participan del arte de la película, ella con las imágenes, él con las palabras de su poesía. Ulises propuso el título para la película de su madre.



¿Qué está pensando?¿Qué mira este niño con una discapacidad?



¿Cómo mira?¿Qué ve? ¿Qué sigue viendo ahora que se está haciendo hombre y despertando al amor?



Ulises define su poesía en gradaciones de colores, en los brillos de las luces. La madre intenta leer constantemente todos los signos de esa vida, traducirlos a imágenes y tareas concretas. Usando rigurosamente la razón para lo cotidiano y el lenguaje del cine para dar batalla por esa vida extraordinaria.



Alonso es actriz de fuste y trayectoria y aquí se revela como directora de cine, de las grandes, en una sola acción de arte y vida.



A su película -compartida con Pieres en la dirección- le alcanza con hacer hablar a una maestra de Ulises, “un aula con 32 personas no es el lugar ideal para que él estudie”, devela la situación general de nuestro sistema educativo con una sola pincelada a modo de pintura impresionista esta vez con la palabra. Se adelanta allí para más tarde, con imágenes, en una escena de comicio eleccionario establecer un relato global del mundo que habitamos, que debe habitar también Ulises.



(...) Las directoras son consecuentes con el problema de fondo del tema y en un planteo lúcido de conciencia nos presentan el mundo como está y que debe ser cambiado.



En la película hay también gatos y delfines, que no sólo son animales, son otres”.