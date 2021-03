Crucero, con plantel completo

martes 30 de marzo de 2021 | 6:01hs.

La dirigencia de Crucero fue paciente y terminó por abrochar ayer el último refuerzo del equipo que afrontará el torneo Federal A. Se trata del zaguero central Rodrigo Acosta Ferreira.



Como lo había anticipado El Territorio hace unas semanas atrás, el cuerpo técnico aguardaba por el arribo de un zaguero central experimentado para salir definitivamente del mercado y el elegido era el paraguayo Acosta Ferreira, hombre que, al igual que muchos del plantel, formó parte de la temporada anterior antes de quedar libre por el parate obligado a mitad del 2020.



Los problemas de traslado generados por el cierre de frontera y las posibles ofertas en el mercado guaraní, hicieron que Rodrigo agote cada instancia antes de pegarse la vuelta. Pero el día límite llegó y el defensor de 24 años tomó la decisión.



Así, después de hacer escala en aeropuertos de Encarnación y Buenos Aires, Acosta Ferreira rubricó su firma para convertirse en el último pasajero del colectivo.



Esta pieza de recambio le permite a Crucero contar con caudillos en cada sector del campo, una premisa muy anhelada por Carlos Marczuk antes de empezar la pretemporada: “Con un plantel totalmente juvenil, la participación no será la adecuada. Entonces necesitamos gente de experiencia que guíe a los chicos y les enseñe el camino...el cuerpo técnico está en el día a día, pero en la competencia sería bueno contar con ellos”, fundamentó el DT a finales de enero.



“Queremos tener recambio y que el sector defensivo sea fuerte”, había insistido el obereño hace casi 15 días atrás.



Ahora Acosta Ferreira disputará un puesto con Lucas Navarro, zaguero de 29 años, y los jóvenes Esteban Valenzuela y Benjamín Benítez.



“En el resto de las líneas estamos bien. Se puede decir que el objetivo es lograr una buena rotación y el funcionamiento correcto para que el equipo sea protagonista”, presagió Marczuk.



Si hablamos de experiencia hay que señalar a los referentes que serán pilares de los jóvenes esta temporada: Guillermo Bachke (arquero); Alejandro “Tarrito” Pérez (lateral), Navarro (defensor), Héctor Millán (lateral) Ferreira (defensor), Rodrigo Cerdan (volante), Pablo Motta (mediocampista), Abel Méndez (mediocampista), Cristian Campozano (delantero), Axel Vallejos (delantero) y Álvaro Klusener (delantero). El Crucero 2021 ya tiene a toda su flota, sólo falta por el pitazo que dé inicio al sueño de ascenso.



Día señalado

El equipo afrontará mañana el último amistoso de pretemporada. Será ante Chaco For Ever, en Santa Inés y en dos partidos de 70 minutos.



Por otra parte, el debut en el Federal A será el sábado 10 de abril, en principio desde las 16, cuando reciba a Juventud Unida de Gualeguaychú.