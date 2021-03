Barcelona vivió el primer recital masivo sin distanciamiento

martes 30 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Los medios de todo el mundo pusieron la mira en el recital que brindó el sábado Love of Lesbian, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante 5 mil personas sin distanciamiento social. Se trató de una experiencia artística y clínica que busca demostrar la seguridad de las grandes reuniones en la era del coronavirus. Al público se le realizó previamente tests de antígenos. También tuvieron que usar mascarillas FFP2 y una avanzada ventilación hicieron posible el recital luego de un año de aislamientos y distanciamiento social.



Esta prueba permite tener un panorama más claro en relación a lo que vendrá en una industria del entretenimiento que fue muy golpeada desde la llegada de la pandemia. Las entradas se agotaron en una hora.“Estoy muy, muy emocionado. Hace un año y medio que no habíamos puesto el pie en un escenario como banda. Algunos de los músicos están llorando por aquí”, destacó Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian.



El evento fue impulsado conjuntamente por un grupo de festivales, promotores musicales y un hospital de la zona.