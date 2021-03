Demi estrenó ‘Bailando con el Diablo’, un tema que habla de su sobredosis

martes 30 de marzo de 2021 | 6:00hs.

En la última semana, Demi Lovato presentó los dos primeros episodios del documental Dancing With The Devil. Un material que estará dividido en cuatro capítulos, que abarcarán los pormenores que desembocaron en aquella situación dramática hace casi tres años y las secuelas de la protagonista de Camp Rock.



El proyecto, que contará con la participación de familiares y amigos de la cantante, además de grandes artistas, como Elton John, está dirigido por Michael Ratner, quien también estuvo al frente de Justin Bieber: Seasons.



En el documental, Demi Lovato reveló que fue violada durante su adolescencia, en la época en que era actriz de Disney y también sufrió abusos sexuales que sufrió, incluido uno en la noche en que sufrió la sobredosis.



“Cuando me desperté en el hospital, me preguntaron si habíamos tenido sexo de mutuo acuerdo. Había un flash que tenía de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando me di cuenta de que no estaba en condiciones de tomar una decisión consentida”, contó.



En su reciente estreno Dancing With The Devil -canción que lleva el mismo nombre que el documental- la artista refleja el difícil momento que vivió el día de la sobredosis y los años posteriores a la traumática situación que enfrentó. “Es solo una pequeña línea blanca, estaré bien. Pero pronto esa pequeña línea blanca es una pequeña pipa de vidrio. Remedio de hojalata, casi me saca lo mejor de mí”, dice un fragmento de la letra. Sus fans pueden disfrutar de una versión acústica del tema que la artista compartió en sus redes sociales.



“Sigo rezando por no llegar al final de mi vida. Realidad retorcida, locura desesperada. Te dije que estaba bien pero estaba mintiendo. Estaba bailando con el diablo, fuera de control. Casi llego al cielo, estaba más cerca de lo que crees. Jugando con el enemigo, jugando con mi alma. Es tan difícil decir que no, cuando estás bailando con el diablo”, describe otra parte de la letra.



Por primera vez, Lovato se abre sobre todos los aspectos que la llevaron a su sobredosis casi fatal en 2018. Escrita por un grupo estelar de músicos que incluye a Lovato, Bianca Deiandra Atterberry, John Ho, Mitchell Allan Scherr, Dancing with the Devil confronta las propias luchas la cantante con el abuso de sustancias.



Lovato arrancó el 2020 con el lanzamiento de la poderosa balada Anyone durante una presentación en los Grammy. Luego llegaron I Love Me y I’m Ready con Sam Smith, donde los dos declaran que están listos para ser amados. En septiembre salió Ok Not To Be Ok, una colaboración de Demi con Marshmello. El 2 de abril se conocerá este esperado trabajo de la cantante estadounidense, el séptimo de su carrera. Como anticipa su título (“Bailando con el diablo. El arte de empezar de cero”), está inspirado en los momentos que marcaron su vida en los últimos dos años.



Según anunció en sus redes sociales, una de las canciones que estarán este esperado trabajo, llamada Met Him Last Night será en colaboración con Ariana Grande. Desde hacía tiempo, las cantantes tenían ganas de grabar juntas.



A su vez, en una entrevista con Paper Magazine, Demi Lovato contó que el tema tendrá un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad. Tell Me You Love (2017) es su último disco de estudio en el mercado, quien regresó a los escenarios en los Grammy del año pasado tras su rehabilitación.