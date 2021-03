La lluvia trajo alivio a la Cooperativa de Servicios de Jardín América

lunes 29 de marzo de 2021 | 23:02hs.

Tras las intensas lluvias que se registraron en la provincia de Misiones los últimos días, desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América se mostraron conformes con las precipitaciones y el caudal de agua en el arroyo Tabay.

En diálogo con El Territorio, Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de agua de Jardín América dijo: “Los augurios el año pasado para empezar el 2021 no eran alentadores, los pronósticos decían que no iba a haber precipitaciones pero gracias a Dios esto no sucedió, si bien las dos primeras semanas del mes de marzo prácticamente no llovía, con los registros de los últimos días generó buenas expectativas para los que trabajamos en la cooperativa”.

Ernesto contó que el comienzo del tercer mes del año fue complicado porque algunos pozos se estaban secando, pero el arroyo Tabay estaba aguantando y sabían que si llovía se iba a normalizar la situación. “Esta semana estamos tranquilos nuevamente y si la cosa no cambia vamos a continuar trabajando sin complicaciones, porque los meses de mayor consumo ya pasó”, comentó el gerente.

Además precisó que con las lluvias que precipitó en la zona los últimos días, si nada desfavorable sucede, habría suficiente agua para abastecer a la comunidad durante el próximo mes de abril. Destacó incluso el compromiso asumido por la comunidad el año pasado ante la posibilidad de declarar la emergencia hídrica, aunque esto no pasó como en municipios aledaños. “Estuvimos a punto de declarar la emergencia, ya teníamos preparada la nota para mandar al Honorable Concejo Deliberante pero gracias a Dios no hizo falta”, dijo.

Para cerrar contó que ni bien cierre el mes tendrá el informe mensual de cuántos milímetros llovió en todo marzo en la localidad y dijo que vino bien la lluvia no solo parea el sector de la cooperativa sino también para los productores que tienen plantaciones y animales.

En Ruiz de Montoya, ed presidente de la Cooperativa de Agua, Marcos Haser, hizo la misma referencia, para el campo y la cooperativa vino muy bien, como así también a la comunidad. “Acá llovió 40 milímetros el sábado, suficiente para que en nuestra comuna podamos trabajar en las próximas semanas”, dijo Marcos.

Además el hombre se refirió a que la Cooperativa se abastece del arroyo Cuña Pirú y en lo que va del mes de marzo omentó que ya llovió 160 milímetros. “El año pasado cuando había sequía no teníamos un plan B, por suerte no tuvimos mayores inconvenientes en la localidad en cuanto al servicio de agua potable”, reveló.