Grimaldi fue segundo en la segunda fecha de la Rotax Bue

lunes 29 de marzo de 2021 | 21:41hs.

El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi terminó en la segunda posición en la segunda fecha de la Rotax Bue, que se disputó el domingo en el Kartódromo Internacional de Zárate.

El misionero, de la mano del Zaffaroni Kart, pudo revertir un sábado irregular donde había sido 7mo en la primera manga y 4to en la segunda. El domingo en la tercera manga fue tercero y así largó la final en la cuarta posición.

Ni bien se puso en marcha la final Grimaldi cayó a la quinta ubicación, pero gracias al gran ritmo que tenía el karting, se pudo recuperar y terminar segundo, sumando su cuarto podio en cinco carreras disputadas durante el 2021.

Con este resultado Grimaldi quedó segundo en el campeonato de la Senior Max con 159 puntos. El nuevo puntero es Santiago Chiarello con 163 puntos

“El sábado fue muy complicado y no encontramos la mejor puesta a punto. En la clasificación no salió la vuelta clasificamos cuarto. En la primera manga me pegan de atrás y rompen un bulón y el karting fue perdiendo rendimiento. En la segunda manga pude largar bien, me ubique quinto y en la final de la carrera quedé cuarto”, contó chicho sobre lo que fue el sábado.

“Pudimos revertir un mal sábado y hoy fuimos tercero en la tercera manga, por la suma de tiempos largamos cuarto en la final. En la largada caí a la quinta posición, después pudimos avanzar terminamos segundo con buen ritmo en el karting. Hicimos el record de vuelta, sumamos buenos puntos pensando en el campeonato”, agregó el posadeño.

La próxima fecha, la tercera del calendario, de la Rotax Bue será el 18 de abril en el Kartódromo de Buenos Aires.

Resultado

SENIOR MAX

Clasificación: 1. Bohdanowicz, Lucas 51,211

1ª Manga: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Chiarello, Santiago, 3. Herrera Ahuad, Mairu, 4. Fabani, Santiago, 5. Godino, Lautaro, 6. Alonso, Bautista, 7. Grimaldi, Francesco, 8. Sachs, Tobías, 9. Spinella, Valentino, 10. Fernández, Aaron, 11. Ponton, Francisco, 12. Diaz, Thiago.

2ª Manga: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Chiarello, Santiago, 3. Godino, Lautaro, 4. Grimaldi, Francesco, 5. Fabani, Santiago, 6. Spinella, Valentino, 7. Herrera Ahuad, Mairu, 8. Alonso, Bautista, 9. Sachs, Tobías, 10. Fernández, Aaron, 11. Diaz, Thiago, 12. Ponton, Francisco.

3ª Manga: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Chiarello, Santiago, 3. Grimaldi, Francesco, 4. Godino, Lautaro, 5. Fernández, Aaron, 6. Diaz, Thiago, 7. Ponton, Francisco, 8. Alonso, Bautista, 9. Spinella, Valentino, 10. Herrera Ahuad, Mairu, 11. Sachs, Tobías, Nl. Fabani, Santiago.

Final: 1. Bohdanowicz, Lucas, 2. Grimaldi, Francesco, 3. Chiarello, Santiago, 4. Spinella, Valentino, 5. Godino, Lautaro, 6. Herrera Ahuad, Mairu, 7. Fernández, Aaron, 8. Sachs, Tobías, 9. Alonso, Bautista, 10. Diaz, Thiago, 11. Ponton, Francisco, Nc. Fabani, Santiago.

Campeonato Extraoficial: 1. Chiarello, Santiago 163, 2. Grimaldi, Francesco 159 - 1v, 3. Bohdanowicz, Lucas 155 - 1v, 4. Godino, Lautaro 117, 5. Fabani, Santiago 76, 6. Herrera Ahuad, Mairu 74, 7. Alonso, Bautista 66, 8. Sachs, Tobías 63, 9. Fernández, Aaron 55, 10. Spinella, Valentino 46, 11. Diaz, Thiago 42, 12. Ponton, Francisco 38, 13. Oldani, Federico 19, 14. Gentile, Santino 17.