Foz do Iguazu registro la tercer muerte por dengue

El sector de Vigilancia Epidemiológica de Foz do Iguazú confirmó este lunes, la tercera muerte por dengue este año epidemiológico que comenzó en agosto de 2020. La víctima es una joven de tan solo 22 años que estaba internada en el hospital municipal Padre Germano Lauck con diagnostico de dengue grave, se supo que la joven no tenia comorbilidades. Cabe destacar que el deceso se registró en la noche del domingo.



Según los datos brindados por la vigilancia epidemiológica de la vecina ciudad el primer fallecimiento te registró el 30 de septiembre, el segundo deceso el pasado 13 de noviembre del 2020, ambos pacientes eran hombres de 74 y 84 años.



Con respecto a la situación epidemiológica Foz do Iguazú registra desde agosto del 2020 hasta la fecha 251 casos confirmados y 7.656 notificaciones de casos febriles. Las estadísticas indican que en Foz do Iguazú, las mujeres son las más infectadas, con 53% de los casos.

La población más afectada son los jóvenes de 15 a 29 años (29%), seguido los adultos entre 30 a 44 años (27%). Adultos de 45 a 59 anos representan 15%; los adultos mayores de 60 anos afectados en un 12%, los niños y adolescentes de 01 a 14 años (12%). niños menores de 1 ano representan 5% dos casos.