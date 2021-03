‘Entrada triunfal’ que se replicó en cada rincón

lunes 29 de marzo de 2021 | 4:00hs.

Ayer, la comunidad cristiana celebró el Domingo de Ramos, una jornada que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa.

Esta vez, a diferencia del año pasado –que no pudo celebrarse por la cuestión sanitaria- los feligreses acudieron a sus comunidades cercanas para vivenciar una de las fechas más importantes de la iglesia. Con barbijos, alcohol, distancias y respetando todas las medidas preventivas, la celebración y bendición de las palmas se llevó a cabo en diferentes horarios y en todas las capillas de la Tierra Colorada, con la finalidad de evitar aglomeraciones y poder rememorar la importante fecha para los cristianos.

En la capital misionera hubo misas durante todo el día. En tanto, la misa central de las 20 sería presidida por el obispo Monseñor Juan Rubén Martínez en la Catedral de Posadas.

“Esta Semana Santa será un tanto distinta a las otras que hemos vivido. Incluiremos en los sufrimientos de Jesucristo este flagelo que está viviendo la humanidad: la pandemia del coronavirus. Pediremos por los miles de muertos en el mundo, por los que están enfermos, por sus familias, por tanta gente que está en servicio para sanar, acompañar y realizar diversas tareas en bien de sus hermanos. También pediremos para que tengamos la fortaleza de sobrellevar este momento difícil. Rezaremos a Jesucristo para que esta pandemia termine”, reflexionó Monseñor en una carta dominical, refiriéndose a la semana entrante.

“Será una oportunidad para que reflexionemos acerca de cómo vivimos nuestro seguimiento y discipulado. Como cristianos, en este tiempo de pandemia, sentimos nuestra fragilidad y necesitamos reconocer que Dios es Dios, y que es Padre; y nosotros, hijos suyos, debemos sentirnos hermanos”, agregó.

Por otra parte, la Parroquia de Fátima, de donde todos los años salen jóvenes peregrinos rumbo a las demás capillas y parroquias de Garupá llevando adelante la tradicional procesión ‘Garupata’, este año tampoco pudo realizarse. Sin embargo, además de las celebraciones que se llevaron a cabo en cada templo del municipio, los jóvenes se reunieron en sus comunidades para conmemorar el Domingo de Ramos y reflexionar acerca de la semana entrante.

“Al entrar en la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos queremos y decimos que el Señor haga una entrada triunfal en nuestra vida. Aunque existan dolores, heridas, miedos e incertidumbres en nuestros corazones, no puede faltar el amor que nos perdona y abraza. No puede faltar ese amor que nos invita a participar en la vida plena. No es fácil el camino hacia la santidad, no es fácil el camino hacia la Pascua. Pero ese es el camino seguro. Necesitamos caminar con perseverancia confiados en la buena noticia de la Resurrección. Con entrega y sacrificios, nos encaminamos hacia ese ideal que es Cristo y su misericordia en nuestro caminar”, reflexionó Mario Selvan, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en diálogo con El Territorio.

Allí, hubo misas durante todo el día. En tanto hoy, mañana y el miércoles habrá confesiones, vía crucis y celebración eucarística. El Jueves Santo habrá Institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Mientras, el Viernes Santo el templo permanecerá abierto todo el día para conmemorar la celebración de la Santa Cruz. El sábado de Gloria, la misa será central a las 19. En tanto, el Domingo de Pascua habrá bendición y misa en diferentes comunidades de la parroquia.

En Candelaria, por otra parte, el Domingo de Ramos se conmemoró con celebraciones tanto en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria como en capillas de los barrios. Hubo gran concurrencia, y todas las celebraciones se llevaron a cabo bajo los protocolos vigentes por la pandemia.

En la capilla Nuestra señora de Fátima el diácono Alberto Pereyra estuvo a cargo de la celebración y bendición de los ramos. En diálogo con este medio dijo: “La bendición de ramos se hizo de manera distinta esta vez. Fue sin la procesión y cada palma se bendijo estando cada uno en su asiento correspondiente, conservando la distancia social. Así dimos comienzo a la Semana Santa. Por la tarde realizamos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la parroquia local y la misa correspondiente, habrán actividades todos los días hasta el domingo de Pascua, siempre respetando las medidas preventivas”.

En Santa Ana, Alejandro Ferreyra, cura párroco a cargo de la Parroquia Loreto-Santa Ana destacó que la celebración de la misa de bendición de Ramos se realizó por la mañana y tuvo gran concurrencia de los feligreses. Asimismo, celebró “el compromiso de los participantes de la misa y la bendición de palmas, ya que se llevó a cabo con todos los cuidados requeridos”.

“Hay una fe popular de las familias en estas fechas, además de la bendición de ramos hemos realizado una bendición especial dentro del templo, el Sagrario. Hemos bendecido el nuevo Sagrario que fue construido por artistas y carpinteros de aquí de la zona. Un lugar lindo y acogedor de adoración al Santísimo. Como pastor de la parroquia me siento muy emocionado por la gran fe que manifiestan los fieles, la fe y la esperanza que tienen en Nuestro Señor, más aún en estos tiempos que estamos viviendo” agregó el sacerdote.

De manera similar, en cada una de las comunidades de la zona, se vivió un Domingo de Ramos esperanzador y con mucha participación de los fieles en cada localidad.

Ana (67), fiel de la comunidad, destacó: “Creo que más que nunca debemos aferrarnos a la fe, la humanidad necesita de una fe profunda. Humanizarnos, luchar juntos para que esta pandemia llegue a su fin siempre con la ayuda de Dios. La pandemia es un llamado muy claro de Nuestro Señor para que abandonemos tanto egoísmo, debemos aprender de esto, es una enseñanza muy a la vista de nuestro amado Dios, hoy vine a la misa para pedir con fe por la salud del mundo”.

“La misa de bendición de ramos fue muy emotiva. Participar en esta celebración tan importante fue emotivo ya que el año pasado no pudimos celebrar. Y, aunque seguimos en pandemia, hoy tomamos las medidas necesarias y podemos disfrutar de estos encuentros”, señaló por su parte Gladis Mendoza, de la comunidad de San Pantaleón.

Sin celebración en Cerro Monje

Debido al contexto, este es el segundo año consecutivo que no habrá las tradicionales celebraciones en el Cerro Monje de San Javier, según lo confirmó el párroco de San Francisco Javier, de San Javier, a este medio. Juan Rodríguez expresó: “Debido a la pandemia nos vemos obligados a suspender toda actividad pastoral en el Cerro Monje. Hemos empezado la semana Santa con las misas matutina y vespertina de bendición de Ramos. Llevaremos a cabo celebraciones durante toda la semana con distintas actividades adaptadas a los protocolos”.

Actividades de Semana Santa

La Semana Santa se vivirá en cada comunidad de la provincia. Y, pese a que habrá algunos encuentros centrales –que serán transmitidos por diferentes medios así como también por las redes sociales-, cada capilla y parroquia celebrará encuentros con su comunidad. Ello, con el fin de evitar las aglomeraciones y permitir la participación de los fieles en una de las fechas más importantes para los cristianos.

De todas formas, el Jueves Santo, habrá dos celebraciones centrales: la primera se llevará a cabo en Santa Ana, con una Misa Crismal a las 9. En tanto, a las 19.30 se realizará la tradicional Misa de las Misiones, desde las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, con la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez.

El Viernes Santo, en la Capilla de la Cruz, de Santa Ana, se celebrará la Pasión de Cristo, desde las 13. Mientras, el sábado habrá una vigilia Pascual, a partir de las 20, en la Catedral de Posadas.

Para el domingo, se celebrará la Pascua, con misa y bendiciones, en cada comunidad de la Tierra Colorada.

Además, en Posadas, hay varias propuestas culturales: el jueves a las 8, saldrá el circuito guiado de la fe, con un recorrido por siete iglesias, para conocer más sobre credos y arquitectura. Y el Domingo de Pascuas, a las 17.30, la propuesta es un paseo guiado en bicicleta, desde el Centro Multicultural de la Costanera. Actividades gratuitas, con cupo por protocolo. Para saber más, comunicarse por WhatsApp al 3764 578395.

Para agendar

Semana Santa

El jueves será la Misa de las Misiones, desde las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio. El viernes se celebrará la Pasión de Cristo en la Capilla de la Cruz, en Santa Ana. El sábado harán una vigilia Pascual en la Catedral de Posadas, desde las 20 y la misa del domingo de pascua se celebrará en todas las comunidades.

Con la información de

corresponsalía Candelaria