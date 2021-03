Tomás Sniechowski comanda la batuta

lunes 29 de marzo de 2021 | 2:15hs.

El obereño Tomás Sniechowski (Ford Fiesta Kinetic) lideró gran parte de la final de la Clase 3 del Turismo Pista, pero a dos vueltas del final perdió la posición de privilegio ante Thiago Martínez (Toyota Etios) y terminó segundo en la segunda final del año, disputada en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. De todas maneras, este puesto le sirve para liderar el campeonato.

Sniechowski largó segundo aunque en una gran maniobra por afuera saltó a la punta de la carrera y buscó escaparse. Martínez se mantuvo detrás y le siguió el ritmo siempre atacando. En la vuelta 9, Martínez pudo pasarlo al misionero, pero con un toque en la puerta por lo que el obereño se recuperó inmediatamente y volvió a la punta de la carrera.

La salida del auto de seguridad hizo que todo se enfríe y en el relanzamiento a dos vueltas del final, su rival fue por todo y pudo sobrepasar al obereño en una gran maniobra. Sniechowski buscó recuperarse en el giro final, pero Martínez cerró bien y se tuvo que conformar con el segundo puesto.

“Si bien no gané, disfruté la carrera. Él (Martínez) se me acercaba y teníamos el mismo potencial, me pasó muy bien y no tuve nada que hacer... me ganó muy bien y yo terminé segundo. Esto es muy importante para mí, para mi equipo. Thiago se merece esta victoria”, explicó Sniechowski.

Con este resultado Sniecowski quedó como puntero del campeonato con 37 unidades.

Por su parte Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) cumplió otra buena actuación y terminó en la octava posición, volviendo a sumar bien para seguir prendido en el campeonato.

“Cerramos otro buen fin de semana, volvimos a sumar bien y seguimos en el grupo A prendido en el campeonato”, explicó Urrutia.

Mientras que el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) hizo una gran remontada: largó en la 26° posición y apostando a un gran ritmo pudo ver la bandera a cuadros en la novena posición. “Más que positivo la final de hoy el auto tuvo un gran ritmo y lo pudimos aprovechar”, explicó Blasig.

Otro que remontó muy bien fue Luciano Viana (Toyota Etios) que largó en la 46° posición y llegó en la 28° pudiendo terminar su primera final del año. Mientras que Martín Badaracco (Nissan March) llegó en la 30° posición. Por último Jorge Possiel (Nissan March) hizo abandono de la carrera.