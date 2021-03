Trabajar para generar alivio

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Llegan nuevos remolcadores para asistir al Ever Given, el buque que quedó atascado en el Canal de Suez, y evalúan aliviar su carga del buque para facilitar la tarea de rescate. El barco portacontenedores bloquea el paso a otros navíos hace cinco días y remolcadores y dragas trabajan para solucionar el problema. Según se reportó, en el Ever Given hay alrededor de 18.300 contenedores. Se presume que al aligerar el peso del buque, se logrará que llegue agua a las hélices y entonces pueda moverse por sus propios medios, ayudado por una suba en la marea.