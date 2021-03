En una hora robaron más de un millón de pesos a un empresario

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:06hs.

El ilícito se habría producido entre las 19.30 y las 20.30 del sábado cuando no había nadie en la casa. Foto: Graciela González

El ilícito se habría producido entre las 19.30 y las 20.30 del sábado cuando no había nadie en la casa. Foto: Graciela González

Un empresario de Montecarlo denunció cerca de la medianoche del sábado ante la comisaría local que desconocidos ingresaron a su vivienda en el barrio El Palmar durante su ausencia y que luego de requisar todo el inmueble escaparon con más de un millón de pesos de su vivienda.



Según pudo averiguar este matutino en base a fuentes policiales que intervinienen en la pesquisa, el hecho ocurrió entre las 19.30 y las 20.30 del sábado en la vivienda de Gabino G. (61), quien es contratista y además tiene negocios inmobiliarios en la localidad.



De acuerdo a las fuentes, el propietario abandonó su vivienda para realizar compras y tras permanecer fuera aproximadamente una hora regresó a la casa. Allí constató que la cerradura de una de sus ventanas laterales había sido forzada por desconocidos. Y tras ingresar al inmueble notó que delincuentes habían dejado un importante desorden en el lugar.



Tras ir al sitio donde guardaba una caja registradora con dinero en efectivo notó que dicho elemento no estaba. Con él se habían ido cerca de 800.000 pesos y otros 1.600 dólares norteamericanos que según los investigadores habría sido el monto que el damnificado recibió días antes por la venta de una máquina.



Por si fuera poco, los malvivientes también escaparon del lugar con dos televisores smart, uno de 32 y otro de 50 pulgadas. Junto con una motosierra, una motoguadaña, prendas de vestir y otros 1.600 pesos que estaban en otro sector de la casa.



Integrantes de la brigada de Investigaciones de la Unidad Regional III iniciaron una rápida investigación para dar con los responsables. El primer paso fue recolectar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los momentos posteriores a la salida del empresario de su morada.



Por otra parte, la sospecha de la existencia de un entregador va creciendo con el correr de las horas, ya que al momento del hecho no había vecinos en la zona.



Hasta el cierre de esta edición se habían concretado varios operativos pero aún no se había podido ubicar a ningún sospechoso.