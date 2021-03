Soria jurará esta tarde como ministro de Justicia

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Martín Soria tomará juramento esta tarde, desde las 15, como ministro de Justicia de la nación en el museo del Bicentenario de Casa Rosada. De este modo, reemplazará oficialmente a Marcela Losardo, a quien el presidente Alberto Fernández describió como “agobiada” en su cargo y emprenderá un nuevo puesto como representante argentina ante la Unesco.



En sus primeras declaraciones tras ser designado, el hombre de 45 años expresó su voluntad de “terminar con el ‘lawfare’” y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de (el ex presidente) Mauricio Macri”.



“Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales”, dijo Soria y agregó: “Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana”.



Además, Soria adelantó que lo primero que hará “es pedir una audiencia oficial con la Corte Suprema”. “Hay que buscar el diálogo. ¿Cómo puede ser que no sepamos qué opinan los ministros de la Corte de los ingresos a la Casa Rosada, o de cuestiones de género”, se preguntó.