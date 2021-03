Nación avanza en conformación de mesa con industriales pyme

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, convocó a referentes industriales a trabajar en conjunto para encontrar soluciones que posibiliten el desarrollo de sectores estratégicos de la industria nacional y, a su vez, permitan que “Argentina tenga una gran actividad empresarial pyme”. En este sentido, los convocó a “generar un entramado productivo más denso y con más integración nacional”.



Las declaraciones de Kulfas se dieron en el marco de la reunión con la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP).



“Creemos en la defensa de la industria local, no nos da lo mismo. Siempre que podamos estimular el trabajo local lo haremos sin ningún pudor, y esto implica una administración inteligente”, explicó el ministro.



Por su parte, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, aseguró: “Después de cuatro años de una gestión que no escuchó a las pymes ni generó políticas que cuidaran el trabajo argentino, nosotros somos un Ministerio de puertas abiertas, que trabaja en conjunto con las cámaras empresarias, las escucha y las acompaña. Mesas de diálogo son espacios de trabajo enriquecedores que profundizan las políticas que ya estamos llevando adelante para fortalecer a un sector que es el principal generador de empleo en la Argentina”.



Durante el encuentro, los referentes industriales analizaron e intercambiaron ideas sobre la actualidad de las pymes. Destacaron la política crediticia para acompañar al sector productivo y coincidieron en continuar trabajando para su alcance federal y acompañar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional.



En este aspecto, se repasaron las distintas líneas de financiamiento para la reactivación productiva, canalizadas a través de Sepyme, que se encuentran a disposición de las Mipymes, como los créditos directos del Fondep para financiar proyectos que generen valor agregado en micro y pequeñas empresas y cooperativas que no suelen ser sujetos de crédito por un monto total de $3.500 millones.



A su vez, recordaron que cada provincia tiene a disposición hasta $400 millones, según la entidad bancaria, con un monto máximo por proyecto de hasta $20 millones, una tasa del 22% y un plazo de cinco años. Esta línea además debe destinar el 20% de los créditos a pymes lideradas por mujeres. La línea ya está disponible en Chubut, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones y La Pampa.



Asimismo, a través del Banco Nación se encuentran disponibles las líneas de Inversión Productiva, y de financiamiento para Proyectos Estratégicos, para financiar proyectos estratégicos de inversión para medianas y grandes empresas que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.



En tanto, el Bice ofrece la Línea Internacionalización, créditos de pre-financiación de exportaciones hasta 300.000 dólares con un plazo de 6 meses; la línea Inversión Productiva, por un monto total de 2.000 millones de pesos; y la línea Proyectos Estratégicos de Empresas Productivas Provinciales que está destinada a proyectos que impulsen las cadenas de valor regionales por un monto total de 1.000 millones de pesos y tasas bonificadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).