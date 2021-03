Desaconsejan viajar a localidades correntinas que estén en fase 3

lunes 29 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Santo Tomé se encuentra en fase 5, y la mayoría de sus actividades fueron habilitadas con protocolo. No obstante, a causa del aumento exponencial de casos positivos de covid 19 en ciudades como Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Gobernador Virasoro, desde la Comisión de Emergencia se recomienda a la población evitar viajar desde y hacia esos destinos. Este pedido es hasta tanto las localidades vecinas normalicen su situación sanitaria, a excepción de trabajadores esenciales y personas que requieran traslado por motivo de salud.



Según la Comisión de Emergencia y el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, Corrientes, la cantidad de activos de Covid-19 en esta ciudad es de 25, y 365 recuperados en total. Además suman 395 acumulados, 5 fallecidos y 125 personas aisladas, a razón de cinco por cada caso confirmado.



Continúan realizándose hisopados a diario, y seguimiento a los pacientes y sus familias.



Con varias altas, pero con gran cantidad de positivos nuevos, Gobernador Virasoro transita su segunda Fase 3 del año (que va desde el viernes 26 hasta el 9 de abril). Al día sábado, según el Hospital Miguel Sussini, había 381 casos activos de Covid-19, y el parte provincial de ayer reportó 29 activos nuevos, lo que hace un total de 410 casos activos de coronavirus en la ciudad del cebú.



Además, cuentan con 5 fallecidos de Virasoro, 508 recuperados y 737 personas aisladas.



Arrancaron los patrullajes nocturnos para despejar las calles de personas que no tengan la necesidad imperiosa de circular, y según comentarios en las redes sociales, hubo algunos demorados en la noche del sábado.



El call center municipal continúa funcionando para quienes tengan síntomas, o bien, si tuvieron contacto con un positivo, los que deben comunicarse al 3756 437455.



Por otro lado, continúan con su política de sanidad descentralizadora: se realizan a diario los testeos en lugares públicos de Gobernador Virasoro. Ayer por la mañana se realizaron en el Gimnasio Municipal, y por la tarde, desde las 16, en el predio Héctor Vera. Con estas medidas se busca abarcar a la mayor cantidad de población posible, llegando a las inmediaciones de los domicilios e intentando que las personas no se agolpen en centros de salud.



No obstante, desde el sitio oficial de la Municipalidad de Gobernador Virasoro dieron a conocer las medidas que regirán hasta el 9 de abril inclusive tanto de circulación, como también para ingresar o salir de la localidad.



Por su parte, la ciudad de Ituzaingó continúa en fase 3 hasta mañana.



Justamente, en los próximos días serán fundamentales los análisis que realicen los profesionales de la situación epidemiológica local.



Si bien todavía no está nada resuelto, algunos impulsan la idea que la localidad vuelva a fase 5 pero sin la apertura al turismo en Semana Santa (esta contaría con mas apoyo), otros apoyan la postura de volver a fase 5 y habilitar el turismo, en cambio los más duros piden continuar en fase 3 y no permitir el ingreso del turismo y seguir con las restricciones por una semana más.



En este sentido, muchos vecinos hicieron campaña vía redes sociales con el objetivo de que el municipio no habilite el ingreso a la ciudad en Semana Santa ya que consideran que muchos de los contagios se dieron por el ingreso de turistas.



En cuanto a la situación epidemiológica sanitaria local, Víctor Alzú, integrante del Comité de Crisis del Hospital local, señaló que “llegamos a tener 20 a 30 hisopados detectables por día durante una semana, por suerte ahora ese número disminuyó y ya estamos por debajo de los 100 activos”. También contó que al principio la enfermedad afectó más a los hombres por la situación laboral, y que a principios de este año las mujeres igualaron en cantidad de casos, se da mucho en mujeres que empezaron a movilizare por su trabajo, como niñeras, maestras, amas de casas”.



En este tiempo también aumentaron las derivaciones a la Capital, el rango de edad se mantiene entre 40 a 60 años, aunque reconoció que en la temporada de verano surgieron muchos positivos jóvenes de entre 20 y 30 años.